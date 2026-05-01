Tudo sobre o melhor celular IP68 para levar para a praia e como a proteção funciona
Um guia técnico sobre a resistência à água e poeira, riscos da água salgada e as principais opções de smartphones para o verão.
Escolher qual o melhor celular IP68 para levar para a praia envolve compreender não apenas as especificações de resistência do aparelho, mas também as limitações físicas da tecnologia frente à água salgada e à areia. Dispositivos com essa certificação são projetados para suportar submersão em água doce e impedir a entrada de partículas sólidas, oferecendo uma camada extra de segurança para registros fotográficos e comunicação em ambientes litorâneos, desde que observados os cuidados adequados de manutenção pós-uso.
O que é a certificação IP68
A sigla IP refere-se a “Ingress Protection” (Proteção contra Entrada), um padrão internacional definido pela norma IEC 60529. O código é composto por dois dígitos que classificam o grau de proteção fornecido pelas caixas e envoltórios de equipamentos elétricos.
No contexto de celulares para a praia, o código IP68 se desdobra da seguinte maneira:
- O número 6: Indica proteção total contra poeira. O dispositivo é hermeticamente fechado para que nenhuma partícula sólida, incluindo grãos finos de areia, possa penetrar nos componentes internos.
- O número 8: Indica proteção contra imersão contínua em água. Geralmente, isso significa que o aparelho pode ser submerso a profundidades superiores a 1 metro (frequentemente até 1,5m ou 2m) por 30 minutos, conforme especificado pelo fabricante.
É fundamental notar que os testes laboratoriais para a certificação IP68 são realizados em água doce e estagnada. A dinâmica muda consideravelmente em ambientes de água salgada ou com alta pressão (jatos de água ou ondas).
Como funciona a vedação em smartphones
A resistência à água em smartphones não é mágica, mas sim o resultado de engenharia de precisão física e química. O mecanismo de proteção baseia-se na criação de barreiras físicas que impedem o contato de líquidos com os circuitos eletrônicos sensíveis.
Os principais componentes desse mecanismo incluem:
- Juntas e anéis de vedação (O-rings): Tiras de borracha ou silicone de alta densidade são colocadas em torno de todas as aberturas do chassi, como a bandeja do cartão SIM, botões laterais e a junção entre a tela e o corpo do aparelho.
- Adesivos impermeáveis: Colas industriais específicas são utilizadas para selar a bateria e outros componentes internos, garantindo que a carcaça permaneça unida sob pressão.
- Malhas hidrofóbicas: As saídas de som (alto-falantes e microfones) não podem ser totalmente fechadas, pois o ar precisa passar para propagar o som. Nesses locais, utiliza-se uma malha ultrafina que permite a passagem de ondas sonoras, mas cuja tensão superficial impede a entrada de moléculas de água.
- Revestimentos internos: Muitas placas de circuito recebem um revestimento nanométrico repelente à água para evitar curtos-circuitos caso a umidade consiga penetrar as barreiras externas.
Aplicações práticas e modelos recomendados
A busca por qual o melhor celular IP68 para levar para a praia geralmente recai sobre modelos topo de linha (“flagships”), pois a vedação de alta qualidade encarece o processo de fabricação. Abaixo estão as categorias e exemplos de dispositivos que utilizam essa tecnologia com eficácia:
- Linha Samsung Galaxy S (S23, S24 e Ultra): Historicamente consistentes na certificação IP68. São conhecidos por alertarem o usuário via software caso haja umidade na porta USB-C, impedindo o carregamento até que a porta esteja seca.
- Apple iPhone (13, 14, 15 e posteriores): A Apple frequentemente excede os requisitos mínimos do IP68, prometendo resistência de até 6 metros de profundidade por 30 minutos em alguns modelos, o que oferece uma margem de segurança maior contra acidentes na beira do mar.
- Google Pixel (7, 8 e Pro): Oferecem proteção IP68 padrão, garantindo segurança contra quedas acidentais na água ou contato com a areia.
- Celulares robustos (Rugged Phones): Marcas como Caterpillar ou modelos específicos da linha Samsung XCover são desenhados para ambientes hostis. Além do IP68, muitos possuem certificação militar (MIL-STD-810H), sendo mais resistentes a quedas nas rochas ou variações térmicas extremas comuns no verão.
Vantagens e desafios no uso litorâneo
Embora a tecnologia IP68 seja um grande avanço, o ambiente de praia apresenta variáveis que o laboratório não simula perfeitamente.
Vantagens:
- Segurança contra acidentes: Quedas acidentais na arrebentação ou em piscinas naturais não resultam em perda imediata do aparelho.
- Facilidade de limpeza: É possível lavar o aparelho com água doce para remover protetor solar, areia e maresia após o dia de praia.
- Proteção contra areia: O nível “6” de proteção garante que a areia fina não entrará sob a tela ou dentro dos circuitos, o que poderia inutilizar o aparelho.
Desafios:
- Corrosão por água salgada: O sal é altamente corrosivo e condutor. Se a água do mar secar no aparelho, os cristais de sal podem danificar as vedações de borracha e corroer os contatos metálicos da porta de carregamento.
- Desgaste natural: A resistência à água não é permanente. Quedas, calor excessivo (comum sob o sol da praia) e o tempo degradam as colas e borrachas de vedação.
- Garantia limitada: A maioria dos fabricantes, mesmo certificando o aparelho como IP68, não cobre danos causados por líquidos na garantia, alegando mau uso ou submersão além dos limites.
Perguntas frequentes (FAQ)
- Posso tirar fotos debaixo d’água no mar com um celular IP68?
Tecnicamente é possível, mas não recomendado sem uma capa estanque adicional. O sal do mar pode deteriorar as vedações rapidamente e, se houver qualquer microfissura, a água salgada causará corrosão imediata nos componentes internos.
- O que devo fazer se meu celular cair na água do mar?
Recupere-o imediatamente e lave-o com água doce (engarrafada ou da torneira) em abundância, porém com baixa pressão, para remover todo o sal. Seque-o com um pano macio e não o coloque para carregar até ter certeza absoluta de que a porta USB está seca.
- A areia pode arranhar a tela mesmo com proteção Gorilla Glass?
Sim. A areia é composta principalmente de quartzo e sílica, minerais que possuem uma dureza superior à do vidro temperado da maioria dos smartphones. A certificação IP68 protege contra a entrada de areia, mas não contra riscos na tela causados por atrito.
A escolha de um smartphone para o verão deve priorizar modelos com certificação IP68 comprovada e recente, como os topos de linha da Samsung ou Apple. No entanto, a tecnologia deve ser vista como uma medida de segurança contra acidentes, e não como um convite para o uso subaquático indiscriminado, especialmente em água salgada. A melhor prática para garantir a longevidade do dispositivo é combinar a resistência nativa do aparelho com cuidados de limpeza em água doce imediatamente após a exposição ao ambiente praiano.
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