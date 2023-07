Twitter começa a compartilhar dinheiro gerado por publicidade com usuários

Medida foi anunciada há cinco meses por Elon Musk, mas ainda não havia sido colocada em prática

O Twitter começou a compartilhar com os criadores de conteúdo o dinheiro gerado pela publicidade mostrada nos comentários dos tweets. A medida foi anunciada há cinco meses pelo dono da rede social, Elon Musk. No entanto, ela ainda não havia sido colocada em prática. A iniciativa foi elogiada por beneficiários: “Adoro o Twitter”, tuitou Billy Markus, o cocriador da criptomoeda Dogecoin, juntamente com uma captura de tela que mostra que receberá US$ 37.050 da rede social nos próximos dias. Musk disse que os primeiros pagamentos, que reembolsam os criadores pelos anúncios que aparecem nos comentários dos seus tweets, seriam cumulativos desde que anunciou o programa pela primeira vez em fevereiro. Para poderem se beneficiar destes pagamentos, os usuários devem estar inscritos no Twitter Blue – pago, ter uma conta Stripe para pagar estas taxas e ter mais de 5 milhões de impressões de tweets por mês durante os últimos três meses. No entanto, a rede social não tornou pública a forma como calcula a porcentagem que será paga aos criadores. Desde que Musk assumiu a rede social no ano passado, o Twitter perdeu receitas publicitárias, uma vez que as constantes polêmicas e mudanças de opinião do empresário afugentaram os anunciantes. As vendas de publicidade da plataforma nos Estados Unidos registraram US$ 88 milhões em abril, uma queda de 59% desde abril de 2022, segundo a “Forbes”. Com esta medida, Musk busca também fidelizar os seus usuários, sobretudo os mais populares, para que não partam para concorrentes como a nova rede social Threads, da Meta, que abriu na semana passada e já atingiu um número recorde de downloads, com mais de 108 milhões de usuários. O pagamento aos criadores de conteúdos já acontece em outras plataformas, como o YouTube, que compartilha receitas com os youtubers pelos impactos publicitários que os seus vídeos geram. Isto permitiu que os usuários com muitas visualizações acumulassem grandes quantias de dinheiro e, ao mesmo tempo, criassem cada vez mais conteúdos que geram tráfego para a plataforma.

