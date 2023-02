Twitter promove nova onda de demissões e desliga mais de 200 funcionários

Entre eles está a diretora Esther Crawford, que viralizou na rede social após retuitar uma foto dela dormindo no escritório

Twitter/Divulgação Twitter demite ao menos 200 funcionários, diz jornal americano



O Twitter promoveu uma nova onda de demissões e desligou ao menos 200 funcionários, o que representa 10% do quadro de trabalho da empresa. A informação é do jornal americano The New York Times. Esta nova rodada de desligamentos inclui gerentes de produto, especialistas em “big data” e engenheiros que trabalham em aprendizado automático e confiabilidade da plataforma. Entre os demitidos está a diretora Esther Crawford, responsável pelo desenvolvimento de produtos da rede social. Ela, inclusive, viralizou na rede social recentemente após retuitar uma foto dela dormindo em um saco de dormir no escritório de trabalho. Crawford estava entre os poucos executivos que trabalhavam no Twitter antes de ser adquirido pelo bilionário Elon Musk, em outubro de 2022, e que não haviam pedido demissão e nem foram demitidos. Ela era chefe do novo programa de verificação de autenticidade da empresa, o Twitter Blue, além de ser uma grande apoiadora de Musk e da empresa. Outras gigantes do setor de tecnologia dos Estados Unidos, incluindo Amazon, Alphabet (matriz do Google) e Meta (Facebook, Instagram e WhatsApp), anunciaram milhares de demissões no último ano.