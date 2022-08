Twitter sai do ar e deixa milhares de usuários sem acesso à plataforma nesta terça

Problema começou a acontecer por volta as 15h; empresa informou que a instabilidade aconteceu por causa e ‘uma mudança interna nos sistemas que não saiu como planejada’, mas ressaltou que já fez ‘os devidos ajustes’

unsplash/Brett Jordan Plataforma já apresentou três falahas neste ano



Milhões de usuários do Twitter foram surpreendidos nesta tarde de terça-feira, 9, com uma instabilidade na rede social que fez com que ela saísse do ar, informou o site de rastreamento de interrupções Downdetector.com, que rastreia interrupções, reunindo relatórios de status de várias fontes. As falhas começaram a acontecer por volta das 15h (horário de Brasília), tanto pelo celular como pelo Desktop, e o site que acompanha as notificações registrou mais de 400 alerta de usuários do Brasil. Após o ocorrido, a plataforma se manifestou e confirmou o problema. Os usuários relataram que as páginas não carregavam e a coluna lateral esquerda não exibia as funções. “O Twitter não está funcionando para algumas pessoas. Estamos resolvendo a questão para que tudo volte ao normal.”, escreveu em sua conta oficial. Um pouco depois das 16h, a plataforma fez outro post em que dizia que estavam de volta e que as falhas tinham relação com “uma mudança interna nos sistemas que não saiu como planejada”, mas ressaltou que já fez “os devidos ajustes”. “O Twitter já deve estar funcionando para todos novamente. Pedimos desculpas pelo inconveniente!”. A plataforma tem ganhados destaque nos últimos meses, desde que o bilionário Elon Musk informou que iria comprar a rede social, uma aquisição de US$ 44 bilhões, mas voltou atrás e cancelou a compra. Instabilidades como a de hoje têm sido frequentes. Em julho, a plataforma enfrentou uma interrupção de quase três horas, com a empresa dizendo que teve alguns problemas com seus sistemas internos, que impactou muitos globalmente. Essa seria a terceira interrupção do em 2022, já que em fevereiro também houve falhas atribuídas a um problema de software. Nas redes sociais, os internautas reclamaram do problema e alguns chegaram a dizer que essas instabilidades estão acontecendo frequentemente no período da tarde.