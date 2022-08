WhatsApp vai permitir ocultar status ‘online’ e sair de grupo ‘na surdina’; saiba como

Bloqueio de capturas de tela, os chamados ‘prints’, em mensagens de visualização única de fotos e vídeos também foi adicionado à plataforma

Pixabay/antonbe

O aplicativo de mensagens WhatsApp anunciou nesta terça-feira, 9, novos recursos que foram adicionados à plataforma. Mudanças já estavam em teste desde o início do mês passado. Agora será possível esconder a sinalização de “online” que aparece nos usuários quando estão acessando o app. Outra funcionalidade, que já era sugerida pelos usuários, é a possibilidade de sair de um grupo sem nenhum tipo de notificação, uma espécie de saída “à francesa”. A partir de agora, o aviso de que alguém deixou a conversa coletiva será enviado apenas para os administradores dos grupos. Outro novo recurso é o bloqueio de capturas de tela, os chamados “prints”, em mensagens de visualização única de fotos e vídeos. A medida promove mais uma camada de segurança para usuários que querem compartilhar conteúdos instantâneos que não sejam armazenados e nem fiquem disponíveis para os remetentes. As novas funções serão liberadas aos poucos para todos os usuários até o final do mês. Todas as alterações serão efetuadas de maneira automática por meio da atualização do aplicativo. Entretanto, para retirar o status de “online” é necessário configurar o aparelho. Antes, o aviso apareceria para todos os contatos, mas agora é possível restringir quem pode, ou não, checar o status. Confira abaixo as instruções para ativar esta nova funcionalidade: