Usuários relatam instabilidade no Whatsapp nesta quarta

Aplicativo da Meta registrou mais de duas mil reclamações simultâneas no começo da tarde desta quarta-feira, 8; outros serviços da empresa funcionam normalmente

DENIS CHARLET / AFP Aplicativo enfrentou problemas nesta quarta-feira, 8



O serviço de mensagens Whatsapp apresentou instabilidade no começo da tarde de quarta-feira, 8. Segundo a plataforma DownDetector, que monitora notificações de falhas em sites e aplicativos, quase 3 mil usuários relataram problemas com o aplicativo no começo da tarde, com o pico sendo registado às 12h04, com 2.952 reclamações. Nas redes sociais, usuários do Whatsapp reclamaram da falha no aplicativo, com diversos internautas dizendo que não conseguem enviar mensagens. O Whatsapp pertence à Meta, que também é dona do Facebook e do Instagram. Entretanto, os outros aplicativos não registraram instabilidades ou grande volume de reclamações até o momento.

Confira alguns memes e reclamações envolvendo o problema:

se o whatsapp caiu eu não sei, mas minha paciência está fora do ar faz tempo! — J.Cardouzo (@Jacardouzo) February 8, 2023

WhatsApp está fora do ar de novo? — DJ RAFO (@eaerafo) February 8, 2023

O whatsapp caiu !! Por mim pode até deixar de existir, não caindo o twitter. — xphelix (@itsmephelix) February 8, 2023