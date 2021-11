Vivo e Claro arrematam lotes da faixa de frequência 26GHz em leilão do 5G

Um dos compromissos das empresas será levar internet a escolas públicas de educação básica; governo arrecadou R$ 7 bilhões no primeiro dia de certame

LUIS LIMA JR/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 05/11/2021 Leilão do 5G deve seguir ao longo desta sexta-feira, 5



A Anatel retomou nesta sexta-feira, 5, o leilão do 5G, a mais recente tecnologia de conexão via internet. O certame teve início na quinta-feira, 4, mas deverá se estender ao longo desta sexta pelo número de concorrentes e faixas ofertadas. O processo conta com a participação de 15 empresas, incluindo cinco operadoras de telefonia que atuam no Brasil e consórcios com potencial para prestar o novo serviço. O dia começou com a oferta da faixa de 26 GHz, uma das faixas consideradas “puras”, cujo um dos compromissos será levar internet a escolas públicas de educação básica. A Claro arrematou os dois primeiros lotes: o G1, por R$ 52 milhões, e o G2, R$ 52 milhões. O A Telefônica Brasil, controladora da Vivo, ficou com os lotes G3, G4 e G5. Os três foram arrematados pelo mesmo valor: R$ 52,8 milhões. A empresa foi a única proponente apta para os dois últimos segmentos. Todos esses lotes leiloados são para cobertura nacional.

Na quinta-feira, 4, o Ministério das Comunicações arrecadou R$ 7 bilhões com o leilão. No primeiro dia do certame, a Claro, Vivo e Tim arremataram a faixa de 3,5 GHz do5G, considerada a mais disputada do leilão de quinta. A Claro fez um lance de R$ 338 milhões (ágio de 5,18%), enquanto a Vivo e a Tim ganharam por R$ 420 milhões (ágio de 30,69%) e R$ 351 milhões (ágio de 9,22%), respectivamente. Um quarto lote foi colocado para leilão, mas não recebeu propostas. A primeira faixa, de 700 MHz, foi arrematada pela Winity II Telecom Ltda. Até o momento, o leilão já resultou na entrada de quatro novas operadoras de telefonia no mercado brasileiro: Winity, Brisanet, Cloud2U e Consórcio 5G Sul. Confira o balanço do primeiro dia de leilão.

Entenda o que está sendo leiloado:

Estão sendo ofertadas quatro faixas de radiofrequências: 700 MHz, 2,3 GHz, 3,5 GHz e 26 GHz. Essas faixas funcionam como uma espécie de rodovia no ar, por meio de ondas eletromagnéticas, responsáveis pelas transmissões de TV, rádio e internet. O edital estabelece compromissos nacionais e regionais de investimentos de cobertura e backhaul que obrigam as empresas vencedoras do leilão a atenderem áreas pouco ou não servidas, como localidades e estradas, com tecnologia 4G ou superior. Para os municípios com mais de 30 mil habitantes, estão previstos compromissos de atendimento já com tecnologia 5G. Nas capitais e no Distrito Federal, o 5G deverá começar a ser oferecido pelas vencedoras do leilão antes de 31 de julho de 2022. Todas as regiões do país deverão ser cobertas pela tecnologia até 2029.

Além disso, o edital também contempla recursos para a implementação de redes de transporte em fibra óptica na Região Norte e a construção da Rede Privativa de Comunicação da Administração Pública Federal, para sustentação dos serviços de governo. Segundo levantamento da Anatel, os segmentos que mais contribuirão para o crescimento econômico do Brasil nos próximos são: tecnologia da informação e comunicação, governo, manufatura, serviços, varejo e agricultura. Com a chegada da tecnologia 5G, a expectativa é que o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro aumente R$ 6,5 trilhões nos próximos 15 anos.

As 15 empresas cadastradas foram:

1 Algar Telecom S.A

2 Brasil Digital Telecomunicações LTDA

3 Brisanet Serviços de Telecomunicações S.A

4 Claro S.A

5 Cloud2U Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos

6 Consórcio 5G Sul

7 Fly Link Ltda

8 Mega Net Provedor de Internet e Comércio de Informática

9 Neko Serviços de Comunicações Entretenimento e Educação Ltda

10 NK 108 Empreendimentos e Participações S.A

11 Sercomtel Telecomunicações

12 Telefônica Brasil S.A

13 TIM S.A.

14 VDF Tecnologia da Informação LTDA

15 Winity II Telecom Ltda