Você já pode assistir à Jovem Pan News pelo Samsung TV Plus

Serviço de streaming gratuito da gigante sul-coreana agora conta com o canal da Jovem Pan; mais uma forma para você acompanhar as principais notícias em tempo real

Divulgação/Samsung Canall Jovem Pan News está disponível no canal 2040 do Samsung TV Plus



Quem já acompanha a Jovem Pan sabe que a emissora está presente em várias plataformas como rádio, TV, plataformas digitais e streaming. A inclusão do canal da Jovem Pan News na plataforma da Samsung tem o intuito de alcançar milhares de novos lares e está disponível no canal 2040. O conteúdo é ideal para você que busca se manter atualizado, com notícias e debates ao vivo, sobre temas importantes que vão desde política à economia.

Não sabe acessar? Calma que a gente te ajuda

O Samsung TV Plus foi lançado em 2015, na Coreia do Sul, chegando ao Brasil em 2020. O serviço está disponível para smarts TVs Samsung, em modelos a partir de 2017. Não é necessário baixar, ele já vem instalado no televisor e é totalmente gratuito, sem pegadinha. Para acessá-lo, basta apertar o botão Home no controle remoto de sua smart TV Samsung e selecionar o ícone preto do Samsung TV Plus.

Com a chegada da programação da Jovem Pan News, a plataforma alcançou a marca de mais de 50 canais disponíveis. Esses canais geralmente são disponibilizados apenas em TV por assinatura. Com o Samsung TV Plus, os usuários podem assistir gratuitamente através de conexão com a internet no aparelho. Essa é mais uma forma para facilitar o acesso à informação, onde você poderá ficar por dentro das principais notícias do Brasil e do mundo através da Jovem Pan News. Acesse o Samsung TV Plus e aproveite!