Samsung anuncia controle remoto que é recarregado com ondas de Wi-Fi

Medidas foram anunciadas pela empresa coreana visando diminuir a emissão de carbono e amenizar os impactos da produção de eletrônicos no meio-ambiente

Reprodução Controle remoto foi anunciado pela Samsung no intuito de diminuir a emissão de carbono



A empresa sul-coreana de tecnologia Samsung anunciou uma nova versão de seu controle remoto para televisão chamado Eco Remote. O novo modelo, anunciado no domingo, 2, é capaz de utilizar ondas de rádio, como sinal de Wi-Fi, para recarregar a bateria do aparelho. No ano passado, a empresa havia anunciado uma versão do equipamento que utilizava energia solar e possuía uma porta USB para carregar o aparelho. A medida anunciada pela empresa coreana visa diminuir o consumo de carbono e o impacto negativo da fabricação de eletrônicos para o meio ambiente. Com o anúncio feito em 2021, a Samsung estimou a economia de 99 milhões de pilhas AAA que seriam consumidas pelos controles remotos. O equipamento poderá ser adquirido no primeiro semestre deste ano para TVs das linhas Serif, Sero e The Frame, estando disponível nas cores preto e branco.