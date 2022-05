WhatsApp libera reações com emojis para alguns usuários; entenda

De acordo com a companhia, a intenção da funcionalidade é permitir que as pessoas compartilhem suas opiniões rapidamente sem inundar as conversas com novas mensagens

Divulgação/WhatsApp As 'Reações' já estão disponíveis na versão mais recente do aplicativo



O WhatsApp começou a liberar nesta sexta-feira, 6, a ferramenta “Reações“, que permite que o usuário reaja com um emoji à mensagem de sua escolha. De acordo com a companhia, a intenção da funcionalidade é permitir que as pessoas compartilhem suas opiniões rapidamente sem inundar as conversas com novas mensagens. As reações já estão disponíveis na versão mais recente do aplicativo, basta atualizá-lo no App Store (IOS) ou na Play Store (Android). Estarão disponíveis seis reações: 👍 ❤️ 😂 😮 😢 🙏.. O WhatsApp é a primeira plataforma de mensagens a ter o emoji de “mãos em prece” como uma reação predefinida. A partir desta sexta-feira, também será possível enviar arquivos de até 2GB de tamanho por vez. As funcionalidades foram divulgadas em 14 de abril, quando a empresa anunciou o “Comunidades“, que só será implementada no Brasil após o período eleitoral.

Confira a repercussão do lançamento:

Recebi as reações do WhatsApp sem precisar fazer nenhuma gambiarra, mas só no IPhone até agora… pic.twitter.com/UmFrL0BsMw — Junior Obom (@Jr_Obom) May 6, 2022

Gente… Só o meu #WhatsApp atualizou para reações nas mensagens dos coleguinhas? Não é possível! Kkk pic.twitter.com/cbSVo4pr5q — cAiúúú (@caio_xo) May 6, 2022