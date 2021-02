WhatsApp: Quem não aceitar nova política de privacidade será impedido de ler e mandar mensagens

O aplicativo começará a pedir o aceite dos novos termos, que prevê o compartilhamento de dados com o Facebook, a partir do dia 15 de maio

E1N7E Pixabay O usuário que não aceitar a nova política de privacidade poderá receber ligações, mas será impedido de ler e mandar mensagens



O WhatsApp detalhou nesta segunda-feira, 22, o que acontecerá com os usuários que decidirem não aceitar a sua nova política de privacidade. Em nota, a empresa dona do aplicativo afirmou que começará a pedir o aceite dos novos termos a partir do dia 15 de maio. Aqueles que não o fizerem serão impedidos de ler ou enviar mensagens através do aplicativo por algumas semanas, apesar de ainda poderem receber ligações e notificações. Caso a pessoa continue se recusando a concordar com a nova política de privacidade nas semanas seguintes e chegue a um total de 120 dias de inatividade, a sua conta será deletada.

A nova política de privacidade do WhatsApp prevê o compartilhamento de dados com o Facebook, que é dono do aplicativo. No entanto, a plataforma afirma que as mudanças valem apenas para as conversas com empresas que utilizam contas comerciais, enquanto as mensagens de caráter pessoal continuarão sendo “encriptadas” do início ao fim, o que significa que o seu conteúdo não poderá ser lido ou ouvido pela empresa.