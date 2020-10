TJ-SP rejeita novo pedido de prisão preventiva de André do Rap

Homem apontando como um dos líderes do PCC pode ser solto da penitenciária de Venceslau Brás ainda neste sábado

Reprodução/Google Maps André do Rap está na penitenciária de Venceslau Brás após ser preso em megaoperação em 2019



O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) rejeitou novo pedido de prisão preventiva contra André de Oliveira Macedo, o André do Rap, apontado como um dos líderes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Com a decisão da Comarca de São Vicente , no litoral paulista, ele pode ser solto da penitenciária de Venceslau Brás ainda neste sábado, 10. O pedido foi protocalo pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP), após o pedido de soltura expedido pelo minsitro do Supremo Tribunal Federal (STF), Marco Aurélio de Mello, nesta sexta, 9. André do Rap foi preso em 2019 e é acusado de administrar a exportação de toneladas de cocaína do PCC a partir do porto de Santos para a Europa.

O ministro do STF determinou a soltura de André do Rap após reanalisar um habeas corpus concedido por ele mesmo. Essa foi a segunda vez que o ministro concedeu a liberdade ao condenado. A decisão foi duramente criticada entre os integrantes da cúpula da segurança pública de São Paulo, que prendeu o megatraficante após meses de investigações. Os promotores do Ministério Público de São Paulo, que investigam o PCC, então, correram para tentar reverter a soltura, indicando que ele teria outras prisões preventivas decretadas e, por isso, deveria continuar detido.

O Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou que ele ainda não foi solto porque tem prisão decretada em outros processos, também da Justiça Federal. Em entrevista à Jovem Pan, por telefone, o ministro Marco Aurélio Mello se defendeu e disse que não olha para a história do réu na hora de julgá-lo, mas, sim, para o direito penal. Questionado se, nesta ocasião, o melhor caminho era considerar que o réu é um membro importante do PCC, o ministro rebateu e disse que, “Se for assim, é melhor colocar um paredão na frente do STF para fuzilamento”.