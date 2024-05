A partir de 20 de maio, grupo de brasileiros poderá comprar carros com até 50% de desconto usando lei de 1997; veja como ser um deles

Nesta data, um perito criminal vai ensinar sobre lei pouco conhecida que permite comprar carros por até metade do valor da tabela Fipe; saiba como participar

senivpetro/Freepik É possível comprar carros por até metade do preço original mesmo sem ter todo o dinheiro em mãos



Se você está pensando em comprar um carro, sugiro que espere mais algumas semanas. A partir do dia 20 de maio, você saberá como aplicar uma lei pouco conhecida para comprar qualquer veículo com até 50% de desconto sobre a tabela Fipe. Trata-se de uma legislação que permite, ainda, comprar carros por até metade do preço original mesmo sem ter todo o dinheiro em mãos.

Aqueles que já tomaram conhecimento sobre essa lei vem fazendo bom uso dela e adquirindo carros que, em alguns casos, são vendidos com descontos que ultrapassam os 50%. Veja a oportunidade abaixo, por exemplo:

O carro acima é um Fiat Siena ano 2010 que, na Tabela Fipe, vale cerca de R$ 23.604 atualmente. Porém, quem soube utilizar a lei mencionada a seu favor, pôde comprar o mesmo modelo por apenas R$ 13.500. Nessa oportunidade, houve 57% de desconto sobre o valor original. E esse não é um caso isolado… Oportunidades como essa surgem o tempo todo para quem conhece essa legislação e sabe como utilizá-la, tanto em casos de carros populares, como também em carros de luxo. Veja este outro caso:

O carro acima é uma Range Rover Evoque 2013 que, na Tabela Fipe, vale cerca de R$ 127.166 atualmente. Mas, se você aplicasse corretamente a lei mencionada, sabe por quanto poderia comprá-lo? Por apenas R$ 89 mil você poderia ter um desses na sua garagem. O mesmo que 30% de desconto sobre o preço médio divulgado na Tabela Fipe para o modelo acima. Agora, você vai tomar conhecimento sobre essa legislação e como fazer para utilizá-la para comprar o seu próximo carro.

A seguir, vou te explicar:

Qual é essa legislação que permite comprar carros com até 50% de desconto sobre a Tabela Fipe;

Como você pode colocá-la em prática para comprar o seu próximo carro ainda este ano.

Qual é a lei que permite comprar carros com até 50% de desconto?

A lei a que me refiro é a de número 9.514, criada em novembro de 1997 e sancionada pelo então presidente da República Fernando Henrique Cardoso (FHC). Resumidamente, a lei regulamenta a compra e venda de automóveis por meio de uma modalidade ainda pouco conhecida, mas muito vantajosa do ponto de vista do consumidor. Quem tomou conhecimento sobre ela e vem ensinando diversos brasileiros a utilizá-la é Lerry Granville. O empresário gaúcho, especialista em perícia judicial, descobriu que essa lei pode beneficiar brasileiros que desejam comprar carros com desconto.

Granville era servente de pedreiro, estava endividado e prestes a perder sua casa e seu carro quando soube desta lei. Foi através desse conhecimento, inclusive, que o empresário saiu da beira da falência para um patrimônio milionário. Ou seja, ele não só aproveitou a oportunidade para comprar um carro, como fez disso a sua fonte de renda. “Eu era servente de pedreiro nos anos 2000 quando conheci essa lei, mas hoje, depois de ter me tornado um especialista no assunto, consegui acumular mais de R$ 1 milhão na minha conta”, recorda.

Granville passou a comprar carros com desconto a fim de revendê-los com uma margem de lucro. Assim, passou a lucrar com estes carros quase que semanalmente. “Eu uso essa lei quase toda semana para comprar carros por uma fração do valor original ou, às vezes, até mesmo sem pagar nada inicialmente. E daí eu faço o que bem entender com eles. Se eu quiser, posso usar, mas se quiser posso vender, conseguindo R$ 5 mil por semana por cada carro.” – Lerry Granville

Mas o empresário não parou aí. Ele decidiu que poderia transmitir o que aprendeu para outras pessoas e, assim, ajudá-las a mudar de vida financeira. É isso o que Granville vem fazendo nos últimos anos. Ele já foi responsável por “formar”, do zero, cerca de 60 milionários com tudo o que aprendeu. E, agora, ele está selecionando novos interessados em aprender essa modalidade de compra. Entre os dias 13 e 20 de maio, Granville vai mostrar, por meio de 4 aulas gratuitas, como qualquer pessoa a partir de 18 anos pode usar a legislação para comprar carros com até 50% de desconto.

A ideia é que, a partir de 20 de maio, aqueles que assistirem às aulas dele estejam aptos para comprar seu primeiro carro usando as técnicas aprendidas. “A partir de 20 de maio, você também vai poder usar a lei a seu favor. Seja para comprar qualquer carro por 50% do valor para uso próprio ou para gerar uma renda semanal de até R$ 5 mil com eles”, diz o empresário. Para poder participar das aulas e ter acesso aos conhecimentos de Granville, basta fazer a sua inscrição gratuita clicando no link abaixo:

4 AULAS GRATUITAS: SAIBA COMO COMPRAR CARROS COM ATÉ 50% DE DESCONTO

Até R$ 5 mil por semana com carros? Essa pode ser sua próxima fonte de renda

Assistir às aulas ministradas por Granville faz sentido até mesmo para você que já tem um carro na garagem. Afinal, como disse anteriormente, o empresário usa desse conhecimento como uma fonte de renda extra. Graças à lei que permite comprar carros com desconto, Granville pôde comprar veículos por até metade do valor original para, posteriormente, vendê-los com uma margem de lucro. Segundo ele, é possível lucrar até R$ 5 mil por carro por semana, como ele tem feito nos últimos meses. Veja os pagamentos:

Essa prática já permitiu que o empresário faturasse, em apenas um mês, mais de R$ 40 mil. Veja o comprovante enviado por ele:

É claro que lucros passados não são garantia de lucros futuros, e ter um rendimento como este irá depender do quanto você tem disponível para investir nesta estratégia. Só estou te mostrando tudo isso para que você entenda que, além de uma maneira de comprar um carro com até 50% de desconto, essa pode ser uma nova fonte de renda para você e a sua família, mesmo que você nem tenha carteira de motorista. Inicialmente, para poder colocar tudo isso de pé, você só vai precisar de duas coisas:

Comprometimento; e

Acesso à internet.

Para Granville, esses são os requisitos básicos para assistir às aulas gratuitas e poder aprender sobre essa lei e como aproveitá-la para comprar carros com desconto. Depois, ele irá direcioná-lo para colocar o restante em prática.

4 aulas online e gratuitas: veja como é possível comprar carros com desconto a partir desta lei

Agora é com você. Se ficou interessado em aprender a comprar carros com até 50% de desconto e quer receber mais informações, cadastre-se para participar das 4 aulas gratuitas que serão ministradas por Lerry Granville. Entre os dias 13 e 20 de maio, o empresário vai apresentar, do zero, o que é a lei que permite comprar veículos com desconto sobre a Tabela Fipe e como você pode usá-la a seu favor, seja para comprar seu próximo carro ou para construir uma nova fonte de renda.

E pode ficar tranquilo, as aulas serão online e nenhum centavo será cobrado para que você possa assisti-las. Além disso, não é necessário nenhum conhecimento prévio. Granville irá explicar o passo a passo de forma que todos possam entender e colocar em prática:

“Vou explicar da maneira mais simples e direta possível, então fica despreocupado porque você não precisa ser um advogado para entender. Qualquer pessoa pode aprender.” – Lerry Granville

Portanto, para participar, basta fazer a sua inscrição gratuita abaixo e aguardar por mais informações no seu e-mail.

