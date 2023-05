Darwin Seguros amplia sua atuação nacional e disponibiliza produto inovador por assinatura para roubo e furto

Serviço contará também com assistência 24 horas em todo o país e faz parte do projeto de expansão da empresa

A Darwin Seguros, seguradora digital que utiliza tecnologia, dados e inteligência artificial para oferecer um seguro auto simples, personalizado e acessível, anunciou recentemente que seu produto contra roubo e furto, que já era comercializado em São Paulo e em outros Estados. Agora poderá ser contratado nacionalmente e contará com serviços de assistência 24 horas com cobertura nacional. Para adquirir o novo produto, o usuário poderá escolher entre buscar o seu corretor de confiança ou acessar o site da Darwin Seguros e ter uma experiência de cotação e contratação prática, intuitiva e em poucos minutos. Além de 100% digital e mensal (cancelável a qualquer momento), a novidade é que a insurtech também utilizará a sua tecnologia para beneficiar os motoristas comprometidos com um trânsito melhor e mais seguro.

Os preços podem variar de acordo com modelo, local de uso dos veículos e, principalmente, com o comportamento do usuário. Além de ser digital e ter um preço acessível, o atendimento será diferenciado — em caso de qualquer necessidade, o cliente será atendido pelo time Inspire da Darwin Seguros, disponível 24/7 e totalmente humanizado. “Esse produto está alinhado com a nossa estratégia de democratizar o seguro auto para o brasileiro, já que poucos conseguem contratar nos moldes atuais. Hoje, metade da nossa carteira já é composta de pessoas que nunca contrataram seguro auto até conhecerem a Darwin Seguros. Acreditamos que estamos no caminho certo”, comenta Beto Barros, fundador e CO-CEO da Darwin Seguros.

É preciso conscientizar

Alinhado com a estratégia de trazer mais empatia ao setor por meio de uma comunicação simples, direta e humanizada, a Darwin Seguros promoverá uma ação especial para o lançamento do novo produto. Segundo o IBGE, em 2021, mais de 500 mil veículos foram roubados ou furtados no Brasil, o equivalente a 36 carros por hora. “Os números de roubo e furto no Brasil estão crescendo e são assustadores. Estamos sempre atentos às necessidades da população e, por isso, desenvolvemos um produto acessível, com a qualidade e o atendimento Darwin, razão pela qual adicionamos os serviços de assistência 24 horas em todo o Brasil, garantindo ainda mais tranquilidade aos nossos clientes”, explica Firmino Freitas, também fundador e CO-CEO da Darwin Seguros.

No dia 4 de maio, a Darwin Seguros promoveu a exposição Candle Car, no Galpão 556, uma das principais galerias de arte da cidade de São Paulo. Destinado a parceiros, investidores e clientes, o evento trouxe um carro com diversas velas que, ao derreter, fez alusão à quantidade de veículos furtados e roubados em todo o país. “Fizemos algo que o mercado tradicional nunca viu. Não é sobre a Darwin Seguros apenas, é sobre a conscientização da importância de ter o seguro auto para o brasileiro. Queremos liderar o movimento de aumento da quantidade de pessoas que conseguem segurar seu veículo”, afirma Marcelo Balas, head de marketing da Darwin Seguros. “Primeiro, a mídia digital trará o visual e o comparativo entre ter ou não o seguro roubo e furto. Já o rádio dará a sensação de desconforto e angústia por meio da audição. Por fim, a exposição Candle Car exemplifica a questão de forma conceitual”, explica Marcelo. As peças padrões serão veiculadas nas mídias sociais (Instagram, Facebook, YouTube e TikTok) e também nos canais do Grupo Jovem Pan.

Sobre a Darwin Seguros

A Darwin Seguros é uma insurtech brasileira, autorizada pela Susep, que utiliza tecnologia, dados e inteligência artificial para oferecer um seguro auto customizável, intuitivo e personalizado para cada usuário. Criada em 2021 pelos empresários Carlos Alberto Souza Barros e Firmino Freitas, a empresa oferece um seguro auto 100% flexível, adaptável às necessidades de seus usuários. Saiba mais em: darwinseguros.com.