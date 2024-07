Ferrari Dino 208 GT4 1975 enferrujada é leiloada por R$ 122 mil

Ferrari, considerada uma raridade, foi apreendida em 2006 em Santo André, no ABC Paulista, por suspeita de adulteração do chassi e importação ilegal

Sanches Leilões / Poder Judiciário / Justiça Federal Ferrari Dino



Um leilão inusitado chamou a atenção nas redes sociais . Trata-se de uma Ferrari Dino 208 GT4 1975, completamente enferrujada, que foi arrematada por R$ 122 mil após receber 40 lances acima do valor mínimo estipulado. As fotos do veículo mostram a lataria enferrujada, o interior deteriorado e os componentes mecânicos já corroídos. A Ferrari, considerada uma raridade, foi apreendida em 2006 em Santo André, no ABC Paulista, por suspeita de adulteração do chassi e importação ilegal. Abandonada em um depósito da Prefeitura de São Bernardo do Campo, a Ferrari enferrujada entrou na lista do leilão desta segunda-feira. A descrição do carro para o leilão ressaltou que o veículo está em péssimo estado de conservação e sem funcionamento. A parte interna também está severamente deteriorada, principalmente devido à quantidade excessiva de sujeira. O motor e as partes mecânicas do veículo também foram afetados pela ferrugem, o que levou à avaliação do veículo como sucata.

É importante ressaltar que, em 2022, um veículo do mesmo modelo em bom estado foi leiloado em Paris por 37.500 euros, o equivalente a R$ 230,4 mil na cotação atual. O veículo leiloado é o único de seu tipo a ser trazido para o Brasil e foi protagonista de uma polêmica envolvendo dois donos, que acabou se tornando um caso de polícia. Em 2002, o então dono, o romeno Ferry Lazar, levou o Dino para reparos em uma oficina e, ao retornar, descobriu que o carro havia desaparecido. Um ano depois, Lazar encontrou o veículo novamente, pintado de amarelo, embora originalmente fosse azul, e sob nova propriedade de Ariovaldo Vicentini. Ambos foram considerados vítimas de um golpe pela justiça. A história por trás da Ferrari Dino 208 GT4 1975 enferrujada revela um enredo complexo e cheio de reviravoltas, que culminou em um leilão surpreendente e repleto de curiosidades.

Publicado por Heverton Nascimento

*Reportagem produzida com auxílio de IA