Mais de 639 mil motoristas de SP são notificados por não pagar IPVA

A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo está notificando mais de 639 mil motoristas que não pagaram o IPVA de seus veículos nos anos de 2021, 2022, 2023 e 2024. O valor total em débitos ultrapassa os R$ 675 milhões, referentes a carros cujos proprietários não quitaram integralmente o imposto ou não optaram pelo parcelamento. Os donos têm um prazo de 30 dias para regularizar a situação, realizando o pagamento do tributo pela internet ou nas agências bancárias credenciadas. Para efetuar o pagamento, é necessário informar o número do Renavam do veículo e o ano do débito a ser quitado. Caso o débito não seja quitado dentro do prazo estabelecido ou se não for apresentada defesa, o valor será inscrito em Dívida Ativa. Além disso, os nomes dos proprietários e responsáveis solidários, se houver, serão incluídos no Cadin Estadual e na dívida ativa do Estado de São Paulo. Para mais informações, os motoristas podem entrar em contato com a Secretaria da Fazenda e Planejamento através do canal Fale Conosco, disponível no Portal da Sefaz-SP, ou pelos telefones do Call Center: 0800-0170-110 (para chamadas de telefone fixo) e (11) 2930-3750 (exclusivo para chamadas de celular).

*Reportagem produzida com auxílio de IA