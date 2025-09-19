A esperança de Bolsonaro é Tarcísio eleito

Com a relatoria nas mãos de Paulinho da Força, a situação se complicou para o ex-presidente; entenda

Roberto Sungi/Ato Press/Estadão Conteúdo A troca possível agora é a benção de Bolsonaro para Tarcísio concorrer e, em troca, conseguir, uma prisão domiciliar



Após as retaliações de Trump e 7 de Setembro, com forte adesão popular, a anistia ampla e irrestrita até parecia possível. Chegou a ser ventilado na imprensa que o projeto avançaria no Congresso, e o STF não iria se meter na questão, a fim de evitar a extensão da lei Magnitsky para demais ministros da corte.

De lá para cá, os ventos mudaram. A anistia ampla e irrestrita virou “dosimetria da pena”. Se Bolsonaro conseguir liberdade, sem elegibilidade, já será uma vitória e tanto – equivalente à Ferroviária derrotar o Barcelona no auge de Ronaldinho Gaúcho. Com a relatoria nas mãos de Paulinho da Força, a situação se complicou para Bolsonaro. Paulinho não é de direita e não é neutro; é esquerda, é sistema, é centrão, inclusive bem relacionado com o STF.

A troca possível agora é a benção de Bolsonaro para Tarcísio concorrer e, em troca, conseguir, uma prisão domiciliar. Nessa negociação, resta Bolsonaro torcer para Tarcísio ganhar e com isso receber o induto presidencial futuramente. Bolsonaro depende de Tarcísio e, claro, também do centrão.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.