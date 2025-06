Não faz o menor sentido Haddad culpar Campos Neto pela Selic a 15%

Nova administração do Copom é composta por sete diretores indicados por Lula e apenas dois por Bolsonaro

Lula Marques/Agência Brasil - 27/04/2023 O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, responsabilizou Roberto Campos Neto pela alta da taxa básica de juros



Em entrevista à TV Record News, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, responsabilizou Roberto Campos Neto pela alta da Selic, que chegou a 15% a.a. A declaração do ministro não faz sentido, pois a elevação de 0,25 p.p. não estava precificada pelo mercado. Nem a curva de juros nem o relatório Focus apontavam para uma taxa básica de juros a 15%. Ora, se o mercado “não estava pedindo mais juros”, por que o Copom resolveu subir a taxa?

Além disso, aquelas altas contratadas na ata do Copom de dezembro de 2024, de 1 p.p, já ocorrem, quando a Selic chegou a 14,25%. A partir desse patamar, a elevações subsequentes de 0,5 p.p. e de 0,25 p.p. aconteceram exclusivamente pela nova administração, composta por sete diretores indicados por Lula e apenas dois por Bolsonaro.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Outro ponto que reforça o argumento de que Campos Neto não teve nada a ver com este aumento é o fato da ata do Copom ter sido crítica em relação à política fiscal do governo. O documento da autoridade monetária mostra que, felizmente, Gabriel Galípolo não cedeu às pressões petistas e segue o trabalho de Campos Neto. Resta saber até quando os petistas governistas vão poupá-lo de críticas e pressões para reduzir os juros “na marra”.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.