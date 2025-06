PL assume protagonismo na discussão sobre redução do IOF e critica ‘enrolação’ do governo

Deputado Sóstenes Cavalcante afirma que urgência da pauta é um presente para os 40 anos do partido e promete alívio fiscal para trabalhadores e empreendedores

Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Para o parlamentar, o governo federal tentou adiar a tramitação da pauta, mas foi derrotado pela urgência da demanda popular e da oposição



O líder do Partido Liberal (PL) na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (RJ), publicou nesta quarta-feira (25) um posicionamento enfático em suas redes sociais, celebrando o avanço da proposta que trata da redução do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Segundo o parlamentar, o governo federal tentou adiar a tramitação da pauta, mas foi derrotado pela urgência da demanda popular e pela mobilização da oposição.

“A urgência falou por si só! A relatoria está nas mãos do Partido Liberal, com o deputado relator @DepChrisostomo, que representa a luta por justiça fiscal e alívio para o povo brasileiro”, escreveu Sóstenes. A redução do IOF é vista como uma medida estratégica para aliviar o custo do crédito, especialmente para trabalhadores e pequenos empreendedores, que enfrentam dificuldades diante das altas taxas de juros. Para o líder do PL, o momento representa uma oportunidade histórica para corrigir distorções fiscais.

“Enquanto o governo enrola, o @PLnoCongresso age para garantir crédito justo e combater os juros abusivos que sufocam trabalhadores e empreendedores. Chega de deixar o povo pagar a conta dos erros da má gestão!”, declarou o deputado. A proposta surge em meio às comemorações pelos 40 anos de fundação do PL. Sóstenes classificou o avanço da pauta como um “presente” que reforça os compromissos do partido com a redução da carga tributária e a defesa do contribuinte.

“O PL ganha um presente nestes 40 anos: a chance histórica de reduzir impostos abusivos como o IOF e aliviar o bolso de quem trabalha e produz”, concluiu. Nos bastidores do Congresso, a medida é tratada como uma das prioridades da oposição para o segundo semestre legislativo. O relator, deputado General Girão (PL-RN), deverá apresentar um parecer ainda nas próximas semanas.

A proposta conta com apoio da bancada liberal e de parte do Centrão, e a expectativa é que a votação ocorra até o final de julho. A equipe econômica do governo ainda não se manifestou oficialmente sobre o novo posicionamento do Congresso em relação ao IOF.