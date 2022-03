Ala petista que quer ver Alckimin de longe terá de se conformar, pois quem manda no PT é Lula

Lideranças importantes como Rui Falcão e Genoíno batem o pé contra ‘a indicação de um vice golpista e neoliberal’, mas o ex-presidente já está decidido

Ricardo Stuckert/Divulgação Geraldo Alckmin e Lula durante jantar organizado pelo grupo Prerrogativas



Dirigentes petistas ainda não aceitaram a indicação de Luiz Inácio da Silva, que quer o ex-governador Geraldo Alckmin como o vice na sua capa. Não é fácil. Na verdade, Alckmin ainda não fechou definitivamente como Lula, embora isso seja dado como certo. Ocorre que uma ala do PT não quer nem ouvir falar no nome de Alckmin. Mesmo sendo mais uma jogada esperta de Lula. Por enquanto, o ex-governador está observando o que vem acontecendo. Já existe dentro do partido um verdadeiro movimento contra Alckmin, liderado pelos ex-presidentes da legenda, José Genoíno e Rui Falcão.

Um ensaio desse debate foi realizado na sexta-feira, 5, de acordo com reportagem da “Folha de S.Paulo”. Depois de muita discussão, ficou decidido que o assunto será relevado ao diretório nacional do partido. Mas o encontro deixou claro que o PT está dividido nessa questão. Rui Falcão e Genoíno vão agora definir uma data próxima a fim de aprofundar a discussão sobre o assunto. No convite distribuído à militância, está escrito que o debate se destina à militância engajada e “contrária à indicação de um vice golpista e neoliberal”, citando o nome do ex-governador de São Paulo nominalmente. Diz também o convite que as candidaturas do PT são sempre decididas no encontro nacional do partido.

Genoíno e Rui Falcão adiantam que esse encontro nacional nem foi realizado ainda. Se é assim, como é que já existe o nome do vice? É uma ordem de Lula? Sim, é uma ordem e uma escolha de Lula, que é dono do partido e o líder da chamada esquerda brasileira. E é bom sempre lembrar que uma esquerda que ainda tem em Lula seu líder máximo é uma esquerda bem vagabunda. Entre outros fatos, Alckmin é acusado por uma ala do PT de ter participado ativamente no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Para muitos do PT, isso é imperdoável. No entanto, lideranças importantes do partido defendem o ex-tucano como vice de Lula, observando que Alckmin ajudará a vitória do ex-presidente. Com esse pensamento, essas lideranças ignoram aqueles que se opõem ao adversário de outras horas.

O nome de Alckmin foi escolhido por Lula. É o que basta e não se fala mais nisso. Mas parece que não é bem assim, embora Lula venha repetindo, para quem quiser ouvir, que pode dormir tranquilo tendo Geraldo Alckmin como seu vice. Já o ex-tucano está na espera e afirma, em outras palavras, não ter nada com isso. Ainda não oficializou sua posição, mas é certeza de que será o vice de Lula. A ala petista que quer ver Alckmin de longe terá de se conformar. Ou então procure outro partido e deixe Lula fazer o que quiser. Como, aliás, sempre fez. Por que não faria agora? Rui Falcão e Genoíno, ao que parece, não significam mais nada. Quem manda é Lula e ponto final.

