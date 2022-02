Bolsonaro afirmou que ‘algo’ vai nos salvar; será que Deus vai enviar um mensageiro ao Brasil?

Presidente falou a apoiadores no cercadinho do Alvorada, mas o discurso pareceu uma pregação religiosa

Antonio Molina/Fotoarena/Estadão Conteúdo - 24/11/2021 Presidente Jair Bolsonaro afirmou que 'nos próximos dias' vai acontecer 'algo' que vai 'salvar' o Brasil



Presidente Jair Bolsonaro estava enigmático nesta quinta-feira, 10, quando falou com seus ‘parças’ no cercadinho no Palácio da Alvorada, onde ele mora. Os apoiadores de Bolsonaro ficam ali esperando uma palavra que dê algum alento àqueles que ainda guardam alguma esperança no futuro. A turma do cercadinho é de seguidores que dão a vida pelo governo. Mas nesta quinta-feira o presidente estava misterioso. Primeiro começou a falar de ditaduras. E perguntou à pequena plateia de fiéis se sabiam da diferença das ditaduras que vêm pelas armas, como a de Cuba e da Venezuela, e as ditaduras instaladas pelas canetas. Ele mesmo respondeu: “Nenhuma”. Não há diferença. As ditaduras de armas e as das canetas são iguais, porque privam o povo da liberdade. Bolsonaro parou alguns segundos para dar um clima de suspense ao cercadinho. E disse: “Vocês sabem o que está acontecendo no Brasil”. Ficou todo mundo em silêncio. Então o presidente emendou dizendo que acredita em Deus e que nos próximos dias vai acontecer “algo” que vai nos salvar. “Tenham certeza disso!”, completou.

Por alguns momentos pareceu uma pregação religiosa. Todos estavam com traços graves no rosto. Algo vai acontecer nos próximos dias. O que será? Será que na visita que fará a Putin o presidente vai pedir que a Rússia esqueça a Ucrânia e invada o Brasil? Não, não! Daria muito trabalho. E depois, o que Putin faria com este país afundado? Não. Esqueçamos isso. É um delírio do colunista. Mas é preciso saber o que é esse “algo” que vai acontecer nos próximos dias. Quanto à ditadura das canetas, evidente que Bolsonaro se referia ao Supremo Tribunal Federal, que faz o que bem entende com o Brasil. Até solta criminosos que se transformam em candidatos a presidente da República. E tudo num passe de mágica. Sem consultar ninguém. O STF tem sempre a última palavra sobre qualquer assunto. Mas isso já se sabe há muito tempo, desde que Rui Barbosa escreveu que a pior das ditaduras é a do Judiciário. Chegou nessa ditadura acaba tudo, não se tem a quem recorrer. Mas o que será que vai acontecer?

Quase ao mesmo tempo, o filho do presidente, Eduardo Bolsonaro (PSL), postou um vídeo nas redes sociais dizendo que “vão dar um golpe que vai acabar com o Lula”. O deputado filho perguntou: “Vocês acham que esse pessoal quer voltar ao poder para que?”. Então Eduardo explicou que o “golpe” a que se referia era Bolsonaro vencer a eleição presidencial de outubro e jogar Lula na lata do lixo da história, “onde ele merece estar”. Ainda bem que Eduardo explicou que o golpe se referia a vencer a eleição presidencial. Mas não respondeu o que disse o presidente de que algo vai acontecer nos próximos dias para nos salvar da hecatombe no Brasil. Todo mundo está pensando sobre isso.

O que seria esse algo? Será que Deus vai enviar para o Brasil um mensageiro para tomar conta do país? Ou virá o próprio Deus, já que a tarefa é quase impossível de realizar. Quem virá nos próximos dias? Será uma legião de anjos com poder de fazer milagres que façam desaparecer do Brasil todos os corruptos que simplesmente vão derreter como uma gosma de indecências? Será isso? Será que esses anjos terão condições de agir? O que esses anjos guerreiros farão contra o STF, contra o Congresso e contra o governo? Os brasileiros consultados nesta madrugada nas grandes cidades responderam que todo esse lixo desaparecerá do Brasil. Imediatamente, a ONU comunicará ao planeta que o Brasil é o lugar mais feliz de se viver. E haverá uma grande festa em todas as praças das grandes cidades brasileiras, com tiros de fuzil e tanques de guerra. Mas ninguém sabe ainda se esse “algo” a que se referiu Bolsonaro é isso mesmo. Mas quem sabe? Talvez uma ditadura celestial não faça mal a ninguém.

