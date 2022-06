Ciro Gomes ataca Lula e Bolsonaro, mas sabe que está isolado

Pré-candidato à presidência pelo PDT continua com seu discurso agressivo contra os dois, que não respondem nada; está sozinho numa espécie de deserto, mas vai continuar falando

Eduardo Matysiak/Futura Press/Estadão Conteúdo - 07/05/2022 Ciro Gomes é pré-candidato à presidência pelo PDT



Por onde anda o candidato à Presidência pelo PDT, Ciro Gomes? Cada vez mais isolado, por onde andará? Na verdade, está se repetindo a história de sempre. Anda sumido em algum lugar do Brasil com críticas cada vez mais duras a tudo. Só falta xingar a mãe. Já o presidente Jair Bolsonaro e o esperto Luiz Inácio da Silva decidiram esquecer que Ciro Gomes existe e que é candidato à Presidência. E Ciro, por seu lado, continua com seu discurso agressivo contra os dois, que não respondem nada. Cada um, à sua maneira, entendeu que discutir com Ciro é dar muita importância à sua candidatura. Em poucas palavras: a ordem é esmagar Ciro Gomes, que ainda enfrenta problemas no PDT, já que uma ala do partido não aprova seu nome como candidato. Mas o presidente do partido, Carlos Luppi, diz que a candidatura própria do PDT é irrevogável. No entanto, observa que está aberto ao diálogo e que as críticas de Ciro a Bolsonaro e Lula podem ser perigosas. As falas de Ciro que incluem termos como “ladrão”, “bandido”, “miliciano” e podem provocar ações por crime contra a honra e até propaganda eleitoral antecipada.

Mas Ciro Gomes não quer saber. Cada vez mais isolado, ele parte para o ataque sem medir as consequências. Lula e Bolsonaro só ouvem, não respondem. Então Ciro está falando sozinho. Mas mesmo sozinho, grava vídeos cada vez mais violentos. Sobre Bolsonaro, por exemplo, Ciro diz que se trata do maior canalha que a República brasileira já produziu e que ele um dia vai pagar essa conta. Afirma sempre que o presidente é uma figura constrangedora que enche o país de vergonha. O país poderia ser uma grande nação, mas com Bolsonaro isso se torna impossível. Ciro já repetiu muitas vezes que Bolsonaro é o mais podre elemento da política brasileira, dizendo que ele foi deputado por 28 anos e roubava até o dinheiro da gasolina do gabinete. Ciro garante que pode provar o que diz. Bolsonaro nunca respondeu e nunca o processou.

Quanto a Lula, Ciro Gomes afirma que o petista até já mandou alguns jagunços para agredi-lo numa manifestação na Avenida Paulista, em São Paulo. Diz que Lula é o maior corruptor da história moderna brasileira. Pior é que não aprendeu nada e vive de lembranças, prometendo a volta de um passado idílico que não passa de uma grande mentira. O candidato do PDT assinala que é impressionante o número de bobagens que Lula fala em seus discursos, acrescentando que Lula é esperto, inteligente e não tem nenhum escrúpulo. Não tem escrúpulo e é um ignorante. Ciro adianta que Lula sempre esteve no partido certo, que é o PT, em que reina uma ética fétida que parece feita para ele. As críticas continuam, mas são ignoradas até mesmo pela imprensa, o que não é justo. Para Ciro, Bolsonaro prefere ter Lula como adversário do segundo turno. E o mesmo ocorre com Lula, que deseja Bolsonaro na disputa. Um acha que pode vencer o outro, como em 2018: Bolsonaro contra o PT. Ciro diz o que todo mundo sabe: Bolsonaro foi eleito em 2018 porque o eleitor não suporta mais a corrupção do PT, que roubou tudo que pôde e enfiou o país num desastre difícil de sair. Ciro Gomes sabe que está isolado. Sozinho numa espécie de deserto, mas vai continuar falando. Para grande parte dos brasileiros, ele fala a verdade e sabe que ser isolado por duas figuras desprezíveis é uma honra.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.