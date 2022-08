Daniel Silveira gosta de provocar situações lamentáveis num país cada vez mais afundado

Deputado, que é candidato ao Senado, se vangloriou de não cumprir ordens que lhe foram impostas pelo STF, e ainda chamou Alexandre de Moraes de ‘mentiroso da República’

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO - 04/05/2022 Deputado Daniel Silveira é candidato ao Senado nas eleições 2022



Este é um país palhaço e a coluna pede desculpas ao profissional do circo pela comparação. Palhaços somos todos nós que temos de suportar situações que um país civilizado não aceitaria. Mais uma vez, a questão chama-se “Daniel Silveira”, aquele deputado federal do PTB, que foi preso por ameaçar ministros do Supremo Tribunal Federal, em vídeo que postou nas redes sociais, coisa de figuras raivosas, desclassificadas, que vivem unicamente de insultos irresponsáveis, tudo em nome da “liberdade de expressão”. Só se fala em “liberdade de expressão”. Há jornalistas que passam o tempo com essa expressão na cabeça, passando ao país a impressão de que em defesa da “livre expressão” pode-se dizer o que bem entender. Não é assim. Não pode ser assim. Pelo menos com esse deputado Daniel Silveira que, não se compreende, tem seus defensores na imprensa, uns capachos desnorteados que não sabem o que fazer da vida. Condenado pelo STF, recebeu o indulto do presidente Jair Bolsonaro no dia seguinte, uma espécie de prêmio pelas declarações lastimáveis que fez. O deputado está novamente aí, com as mesmas ameaças dizendo que usa o seu direito à livre expressão. Os bandalhos da imprensa já estão prontos a defendê-lo.

Desta vez, o tal parlamentar descumpriu as restrições impostas pelo STF. Candidato ao Senado – este país aceita tudo – o deputado usou novamente as redes sociais para atacar o ministro Alexandre de Moraes, a quem chamou de “mentiroso da República”. Usando as redes sociais da esposa no domingo, 21, Daniel Silveira se vangloriou de não cumprir as decisões que lhe foram impostas pelo STF. Com todo o cinismo comum na política e delinquência brasileiras, o parlamentar afirmou que um deputado federal jamais pode ser censurado: “Tanto que eu cag* e ando para as medidas de Alexandre de Moraes, porque não existem dentro do Direito”. Assim, na lata, sem rodeios. Insultar apenas por insultar. Provocar situações lamentáveis para um país cada vez mais afundado. O deputado que se vangloria de ser estúpido garante que tem a lei do seu lado. Por isso, continuará com suas ofensas. “Tenho certeza de que vamos vencer, porque o bem sempre vence o mal”, disse, zombando da mínima civilidade necessária para ser decente. E pretende ser senador. Será eleito no Rio de Janeiro. Que belo senador teremos nós, os grandes palhaços neste picadeiro cada vez mais povoado por gente que não vale nada.

Os jornalistas bandalhos já estão prontos para defender o tal parlamentar, que continua a zombar das leis e da boa conduta. Dirão que isso é direito à “liberdade de expressão”. A candidatura de Sua Excelência ao Senado, no entanto, poderá ser barrada pelo Tribunal Superior Eleitoral, agora presidido pelo ministro Alexandre de Moraes, já que um dos efeitos de sua condenação pelo STF em abril foi a perda dos direitos políticos, como asseguram ministros do Tribunal. Significa que a candidatura de Sua Excelência está nas mãos da Justiça Social. Equivale dizer nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, insultado mais uma vez por um parlamentar que, como se vê, trabalha decididamente em favor do país, não é mesmo? Na verdade, o Brasil é uma zona. O deputado deita e rola e, como ele diz, cag* para as restrições da Justiça que é obrigado a acatar. No final, ele será defendido arduamente pelos retardados de uma imprensa sinistra que acha que pode tudo em favor da “livre expressão”. Como viver num país assim?

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.