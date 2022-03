PSDB é aquele partido que fica em dúvida até quando a professora diz que 4 + 4 são 5

Sigla está em cima do muro enquanto João Doria e Eduardo Leite brigam pela vaga na disputa pela presidência

Divulgação/Governo do Estado de São Paulo Eduardo Leite e João Doria brigam por candidatura à presidência pelo PSDB



O palco do PSDB apresentará cenas fortes brevemente. O partido sempre indeciso diante de qualquer questão vai pegar fogo de vez. O PSDB é aquele partido que a professora diz que 4 + 4 são 5 e ele fica em dúvida. Pede um tempo para responder. E, pior de tudo: nunca responde. E isso vale para as questões mais simples do cotidiano brasileiro que necessita de decisões firmes, não dessa lenga-lenga de sempre dos tucanos. Como dizem os sábios, é aquele partido que está sempre em cima do muro. Pois agora o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, comunicou a Gilberto Kassab, o dono do PSD, que continuará no PSDB. E aos amigos mais próximos, o governador Eduardo Leite adianta que aposta num plano contra o governador de São Paulo, João Doria, que venceu as prévias no partido para ser o candidato à Presidência da República.

Eduardo Leite nunca se conformou com o resultado da prévia do PSDB. E tornou pública sua posição a esse respeito. Em outras palavras, Leite quer ser ele o candidato à Presidência e espera que João Doria desista de sua pré-candidatura. Só que Doria já disse dezenas de vezes que o candidato é ele, que venceu as prévias democraticamente. Para Doria, esse é um assunto que não devia ser mais discutido. Eduardo Leite conversou por telefone com Gilberto Kassab na noite deste domingo, 27, explicando por que estava desistindo de se filiar ao PSD e adiantando que será candidato a presidente, mesmo sem essa filiação. Nesta segunda-feira, 28, Leite comunicou ao PSDB que ficará no partido, mas vai renunciar ao seu cargo de governador do Rio Grande do Sul, o que representa a sua desincompatibilização.

Leite adianta que tem ouvido dos amigos mais próximos, como Aécio Neves, que Doria vai desistir de sua candidatura. E os amigos mais próximos de Doria afirmam que está em curso um projeto de golpe para tirar o governador de São Paulo da disputa. Os aliados de Doria já preparam antecipadamente uma ação judicial caso ocorra uma tentativa de anular as prévias do PSDB. João Doria observa que essa ideia de golpe anulando as prévias é uma iniciativa torpe, vil, uma maneira de corroer a democracia e fragilizar o PSDB. Como sempre, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso entra nas histórias do PSDB quando o partido está em agonia. FHC diz que as prévias entre Doria e Leite devem ser respeitadas. Os aliados de Doria afirmam que já estão blindando a pré-candidatura de Doria do golpe que está sendo preparado.

A verdade é que desde a realização dessas prévias o PSDB rachou de vez e Doria não conseguiu unir os pedaços do partido. No sábado, 26, João Doria elogiou o trabalho de Eduardo Leite no governo gaúcho, dizendo que ele é jovem, competente e sério. Doria aprovou a carta assinada por grande número de dirigentes do partido pedindo que Leite permanecesse no PSDB. Doria elogiou a carta, mas não assinou. Não vai ser fácil resolver essa parada. Eduardo Leite garante que será candidato a presidente. Doria, por seu lado, diz que vê nisso um golpe e que não vai desistir de sua candidatura. Já Eduardo Leite quer reverter o jogo. É uma fogueira de vaidades. Evidentemente que isso não vai terminar bem. Mas no PSDB tudo isso é coisa normal.

