Regina Duarte não esconde o sentimento de angústia ao ver o Brasil a caminho de um abismo

Atriz repetiu a frase ‘eu tenho medo’ para demonstrar sua preocupação a respeito da figura de Luiz Inácio da Silva nas eleições 2022

Dida Sampaio/Estadão Conteúdo Atriz Regina Duarte foi secretária especial da Cultura do governo Bolsonaro



A atriz Regina Duarte está apreensiva com as eleições de outubro, especialmente a que diz respeito à Presidência da República. Regina Duarte está assustada. Ela tem razão. Algumas figuras que estão na disputa são sinistras. Por isso ela tem medo. Muito medo. De repente, a atriz ressurgiu no palco surrealista do teatro chamado Brasil. Sempre foi uma atriz competente, não se discute, mas com umas ideias que a isolaram no meio artístico brasileiro. Regina Duarte ressurgiu para repetir aquela frase que ela tornou famosa: “Eu tenho medo!”. Voltou para repetir a frase em apoio ao presidente Jair Bolsonaro, que tenta ser reeleito. Mesmo humilhada pelo governo, quando foi convidada para ser secretária especial da Cultura, Regina Duarte não se magoou. Pelo menos é o que parece. Tanto que volta com sua frase, referindo-se ao PT e ao candidato Luiz Inácio da Silva, ex-presidiário por corrupção, solto por um golpe do Supremo Tribunal Federal. Em primeiro lugar nas pesquisas eleitorais, Lula voltou como um fantasma do outro mundo para assustar a atriz. Além da frase famosa, Regina Duarte traz na bolsa um punhado de críticas pesadas aos artistas, especialmente aqueles que assinaram a Carta aos Brasileiros, da Faculdade de Direito da USP, em defesa da democracia.

Em vídeo postado nas redes sociais, a atriz manifesta seu apreço pelo presidente Jair Bolsonaro, dizendo que ele é um exemplo de democracia para o mundo inteiro, questionando os artistas que assinaram e leram o manifesto da Faculdade do Largo de São Francisco. Ao seu ver, uma gente interesseira. Ela pergunta: “De que democracia essa gente está falando?” Ela mesma responde: “É o buraco esquerdista em que a Argentina se meteu”. Ela repete: “Eu tenho medo”. Regina Duarte ressurgiu para ficar ao lado de Bolsonaro contra Lula. Afirma que fazia algum tempo que não tinha esse sentimento de medo, mas agora foi inevitável, porque, como ela diz, o Brasil corre o risco de perder toda a estabilidade que foi conquistada pelo governo Bolsonaro.

Regina Duarte observa que vários ex-colegas de profissão ignoraram sua presença num espetáculo teatral não faz muito tempo. Evitaram até passar perto dela. Nem um breve cumprimento. Foi ignorada completamente. Faz críticas duras aos artistas que se assinaram e leram a “cartinha”, citando nominalmente alguns deles, como Fernnanda Montenegro. Chico Buarque, Anitta, Camila Pitanga, Gal Costa, Caetano Veloso, Antonio Fagundes e muitos outros. “Que vergonha eu tenho dessa ‘leva’”, afirma indignada, demonstrando que hoje toda essa gente faz parte de sua lista de desafetos, chamando de patriotas os que pensam como ela. Como muitos neste país, Regina Duarte não entende como uma figura igual a Lula pode ser candidato à Presidência da República mais uma vez depois de tudo que fez ao país. Suas declarações tem encontrado receptividade dos muitos que ainda conseguem se manifestar. Diante do cenário atual, Regina Duarte não esconde o sentimento de angústia que tem ao ver o Brasil a caminho de um abismo. Por isso vai repetir novamente a sua frase: “Eu tenho medo”. Isolada pelos seus ex-colegas de palco e televisão, a atriz não esconde sua apreensão. Para ela, a eleição de Lula outra vez significa um mergulho no inferno.

