Augusto: Bolsonaro não pode cair na armadilha que o PT prepara

Para Augusto Nunes, o presidente deve tomar cuidado para não quebrar o País com novo programa social

Valor de novo programa que substituirá Bolsa Família não agradou Bolsonaro



O presidente Jair Bolsonaro não pode cair na armadilha que certamente o PT prepara para valores do novo programa de governo, o Pró Brasil, que deve ser anunciado ainda nesta semana após ter data adiada na última segunda-feira. Entre as medidas, está um projeto que substituirá o Bolsa Família, batizado de Renda Brasil – e a discussão, agora, está no valor: o Ministério da Economia quer um valor que não agradou ao presidente Bolsonaro. O PT vai propor um valor maior, como aconteceu no auxílio emergencial. O presidente não pode dar outro lance como se fosse leilão, tem de se fixar em um número viável, porque senão quebra o País, o Brasil não tem dinheiro para pagar mais do que isso.