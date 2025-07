Aliados veem Nunes como impulsionador de Tarcísio em eleição nacional

Núcleo próximo do prefeito já teve acesso a outros levantamentos com bons resultados com nome dele para governador, caso Tarcísio dispute Planalto

WILLIAN MOREIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o prefeito da cidade, Ricardo Nunes, durante a inauguração da estação Varginha



Aliados do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, tem visto com bons olhos as pesquisas de intenção de voto para o governo do estado em 2026. Para fontes ligadas a Nunes, é possível perceber que ele tem força suficiente para ser o principal impulsionador de Tarcísio de Freitas, atual governador do estado, caso ele dispute a eleição nacional. Nunes tem sido visto como nome mais no estado depois de Tarcísio. Além do recente resultado do Instituto Paraná Pesquisas, que mostra Nunes à frente em uma corrida ao Palácio dos Bandeirantes em cenários sem o governador, e um avanço da centro-esquerda em quadros sem Tarcísio, nem Nunes, o grupo ligado ao prefeito já teve acesso a outras duas pesquisas com resultados semelhantes.

Apesar disso, a gestão não tem realizado levantamentos por conta própria. “É preciso focar na boa administração e gestão da prefeitura, continuar colhendo bons números de aprovação na pesquisa”, disse um aliado. Internamente, uma coisa é certa: qualquer movimentação vai depender de acordos e costuras com o cenário nacional – e com a ala mais bolsonarista do espectro político, o que pode causar entraves para Nunes.

Publicação de Orlando Morando

Na quarta-feira (9) dia de divulgação do resultado da Paraná Pesquisas, o secretário de Segurança Urbana de São Paulo, Orlando Morando, postou, nas redes sociais, uma foto comemorando os resultados de Nunes. Em uma montagem, Morando e Nunes aparecem lado a lado, acompanhada dos dizeres “Para o Brasil voltar a dar certo, Tarcísio presidente e Ricardo Nunes governador”. A publicação causou burburinho entre o núcleo da direita em São Paulo.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Enquanto a ala mais bolsonarista reclamou que o prefeito poderia ter solicitado que Morando fizesse o post, pessoas próximas a Nunes negaram o fato e precisaram intermediar uma conversa entre os lados. O objetivo, nesse momento, segundo um deles, não é chamar atenção, e sim aguardar o avanço do cenário eleitoral. Nunes, inclusive, publicou os bons resultados de Tarcísio para uma possível reeleição em São Paulo.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.