Anistia foi assunto de jantar; Tarcísio defendeu Bolsonaro em discurso

Encontro entre governadores e dirigentes de partidos da direita ocorreu um dia antes de indiciamento de Jair Bolsonaro e Eduardo

Divulgação/União Brasil Tarcísio de Freitas (no fundo, à esquerda, ao lado de Ronaldo Caiado) participa de jantar que celebrou a federação entre União Brasil e PP



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, fez um discurso favorável ao ex-presidente Jair Bolsonaro em jantar na última terça-feira (19). Segundo interlocutores, o chefe do Executivo paulista falou em injustiça contra o padrinho político e defendeu a anistia. A fala de Tarcísio ocorreu um dia antes após mensagens do deputado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, virem à tona em meio a uma investigação da Polícia Federal.

Eduardo chegou a dizer que Tarcísio “nunca ajudou Bolsonaro em nada” relativo ao Supremo Tribunal Federal (STF), que o governador queria “posar como

salvador da pátria” e estava “se aquecendo para 2026”, entre outras coisas.

A anistia, de modo geral, foi um dos principais temas do encontro, de acordo com pessoas presentes. O evento, que ocorreu em Brasília após a oficialização da federação do União Brasil com o PP, aconteceu na casa do presidente do União, Antônio Rueda, e reuniu dirigentes de partidos como PL, MDB, Republicanos e PSD, além de nove governadores de direita e outras autoridades aliadas.

Na quarta-feira (20), o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, disse que um dos resultados do jantar foi justamente uma definição sobre a anistia. Segundo ele, qualquer nome de direita, saindo vencedor de um segundo turno em 2026, promoveria o perdão aos envolvidos no 8 de janeiro de 2023.

Governadores amenizam

Até antes das mensagens virem à tona, pelo menos, a ordem entre os governadores da direita era de amenizar críticas a eles feitas pelos filhos do ex-presidente. Recentemente, Carlos Bolsonaro chamou o grupo de “ratos”, por exemplo, e os acusou de “surfar na onda do bolsonarismo”. A publicação foi compartilhada por Eduardo, que já tinha feito vários ataques diretos a Tarcísio, também.

Caiado e Romeu Zema, governador de Minas Gerais, já vieram a público dizendo que família Bolsonaro passa por momento “difícil e delicado”, que não estão levando em consideração falas como essa e que compreendem as dificuldades — e a ideia era que todos os outros mantivessem o mesmo discurso sobre o assunto.

