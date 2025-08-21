‘Não é a solução para 2026’, diz Eduardo a Bolsonaro sobre Tarcísio em troca de mensagens

Em conversa revelada em relatório da PF, deputado afirma que governador de SP ‘nunca ajudou em nada’ o ex-presidente no STF e ‘sempre esteve de braço cruzados’

GABRIEL SILVA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Manifestação pró impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes



Uma troca de mensagens entre o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, expõe uma profunda desconfiança sobre a lealdade do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ao projeto político da família. A conversa, que integra um relatório da Polícia Federal, mostra o deputado afirmando que Tarcísio nunca ajudou o pai no Supremo Tribunal Federal (STF) e que uma eventual “solução Tarcísio” para a presidência resolveria apenas a “vida do pessoal da Faria Lima”.

Na mensagem, Eduardo Bolsonaro alerta o pai: “Só para te deixar ciente. Tarcísio nunca te ajudou em nada no STF. Sempre esteve de braço cruzado vendo vc se f… e se aquecendo para 2026.” O deputado relata ainda que, em viagem aos Estados Unidos, teve que “driblar a ideia” de que “Tarcísio = Bolsonaro”, pois isso sinalizaria aos EUA que não precisariam intervir na política brasileira, já que teriam um aliado no poder de qualquer forma. Segundo Eduardo, uma presidência de Tarcísio não seria garantia de alívio para as investigações e sanções que a família enfrenta. “Agora ele quer posar de salvador da pátria. (…) pode ter certeza, uma ‘solução Tarcísio’ passa longe de resolver o problema”, escreveu.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Enquanto isso, Tarcísio de Freitas tem se articulado com outros governadores de direita, como Ronaldo Caiado (Goiás) e Romeu Zema (Minas Gerais), que também são cotados para a disputa presidencial. Em evento recente, Caiado afirmou que o grupo selou um pacto de apoio mútuo para o segundo turno das eleições de 2026. Tarcísio, por sua vez, tem declarado publicamente que seu plano é a reeleição para o governo de São Paulo, mas aguarda um posicionamento ou indicação de Jair Bolsonaro.

*Com informações de Beatriz Manfredini

*Reportagem produzida com auxílio de IA