Após Bolsonaro com tornozeleira e críticas por tarifaço, Tarcísio cancela compromissos e passa fim de semana em SP

Nos bastidores do Palácio dos Bandeirantes, o entendimento foi de que era necessário um ‘descanso’ na imagem do governador

Pablo Jacob/Governo do Estado de SP Ideia é que a imagem do governador Tarcísio de Freias descanse de polêmicas



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, cancelou os compromissos do final de semana após dias difíceis na política. A previsão era de desembarque do chefe do executivo paulista, nesta sexta-feira (18), em Cuiabá (MT), para uma palestra na Federação das Indústrias de Mato Grosso (Fiemt), além de um casamento e compromissos pessoais no sábado (19), mas as agendas foram canceladas no início desta tarde.

Oficialmente, o governador alegou imprevistos. Em nota, a Fiemt e o Grupo Empreendedores do Brasil informaram “que encontro empresarial foi cancelado em razão de um imprevisto na agenda do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que participaria do evento como palestrante” e completam: “O evento será realizado em nova data, que será informada oportunamente”.

Já nos bastidores do Palácio dos Bandeirantes, o entendimento foi de que era necessário um “descanso” na imagem do governador. A postura de aparecer menos nos holofotes já vinha desde o início da semana, com as críticas a postura de Tarcísio ao tarifaço de Donald Trump — aliados afirmam que o governador “apanhou” tanto da direita, como da esquerda — e se intensificou, agora, com a operação da Polícia Federal que mudou o ex-presidente Jair Bolsonaro sob comando do Supremo Tribunal Federal (STF).

A ideia é que a imagem do governador descanse de polêmicas. Ele deve continuar evitando falar com a imprensa nos próximos dias e também comparecer em eventos que causem “saias justas” com aliados. A expectativa é que a agenda seja retomada na segunda-feira, com compromissos na cidade de Bebedouro, no interior do estado.

