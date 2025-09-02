Em meio a acirramento para 2026, Lula decide não ir a SP em leilão de túnel com Tarcísio

Apesar de negar uma eventual candidatura ao Palácio do Planalto, governador tem se posicionado cada vez mais como presidenciável para 2026, e petista já o considera como rival na disputa

Ricardo Stuckert/PR Lula e Tarcísio na cerimônia de lançamento do edital de concessão do Túnel Submerso Santos-Guarujá, em fevereiro deste ano



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não deve desembarcar em São Paulo, na próxima sexta-feira (5), para participar do leilão do túnel Santos-Guarujá. O evento, que acontecerá na sede da Bolsa de Valores, na capital paulista, conta com a participação do governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Repubicanos). A obra é considerada uma das principais do Novo PAC e será realizada em parceria entre os governos federal e paulista.

O anúncio inicial da construção, no ano passado, foi feito na presença de Lula e Tarcísio, lado a lado, em Santos, no litoral paulista. De lá para cá, algumas reuniões sobre o assunto aconteceram, inclusive entre os dois, para firmar quem faria o edital — o governo federal ou o Estado de São Paulo, entre outras decisões.

O clima, que na época estava mais amistoso entre os dois — com direito a fotos de mãos dadas e divisão do mesmo palanque, agora é outro. Desde o anúncio de tarifas impostas ao Brasil pelos Estados Unidos e a prisão domiciliar do ex-presidente, Tarcísio vem endurecendo as críticas ao governo federal e diretamente a Lula, que tem retrucado. O governador de São Paulo, apesar de negar uma eventual candidatura ao Palácio do Planalto, tem se posicionado cada vez mais como presidenciável para 2026, e Lula já o considera como rival na disputa.

