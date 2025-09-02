Ciro Nogueira vê ‘100%’ de apoio à anistia e tem encontro marcado com Tarcísio

O governador de São Paulo desembarca nesta terça-feira em Brasília; agenda também tem conversa com Hugo Motta

Jefferson Rudy/Agência Senado O senador Ciro Nogueira, presidente do PP



O presidente do PP, senador Ciro Nogueira, tem um encontro marcado com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, nesta terça-feira (2). Em pauta, esta a aprovação do projeto de lei da anistia. A expectativa, de acordo com Nogueira, é de 100% de apoio do partido ao PL. “Acho que vamos unidos com 100% dos votos”, disse, à coluna.

O comentário acontece um dia depois de o Republicanos, partido de Tarcísio, também fechar questão sobre o assunto após uma reunião entre o governador e o presidente da sigla, Marcos Pereira, na segunda-feira (1º). Os dois tomaram café da manhã no Palácio dos Bandeirantes e fizeram, inclusive, uma ligação para o presidente da Câmara, Hugo Motta.

Também hoje, Tarcísio deve se encontrar pessoalmente com Motta. O objetivo, como antecipado pela coluna na semana passada, é conseguir pautar o PL na Casa, já que o governador acredita em maioria para aprovação assim que o texto chegar à discussão.

A decisão de Tarcísio de desembarcar em Brasília no dia do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro foi tomada de última hora. O governador, que pretendia passar o início da semana em agendas fechadas no Palácio dos Bandeirantes, resolveu articular presencialmente a aprovação do perdão aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. No domingo (7), ele vai participar da manifestação de 7 de setembro na Avenida Paulista.

