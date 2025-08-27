Governadores americanos vão conversar com Trump sobre tarifas, promete governador da Geórgia a Tarcísio

Durante encontro com Brian Kemp, o chefe do Executivo paulista informou que teve ‘a oportunidade de debater o cenário atual das relações entre Brasil e EUA e destacar a importância da diplomacia’

@tarcisiogdf Tarcísio e governador da Geórgia, Brian Kemp



O governador da Geórgia, Brian Kemp, disse, nesta terça-feira (26) ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que os chefes dos estados norte-americanos vão pedir para conversar com o presidente dos Estados Unidos, Donal Trump, sobre as tarifas impostas ao Brasil. Tarcísio e Brian estiveram juntos em uma rápida reunião no Palácio dos Bandeirantes. De acordo com interlocutores de Tarcísio, o encontro foi breve, mas proveitoso. Quem intermediou a reunião de governadores foi Gabriel Escobar, Encarregado de Negócios dos Estados Unidos no Brasil – foi com ele que Tarcísio se reuniu, junto a representantes da indústria paulista, antes da entrada em vigor das taxas.

Para auxiliares, a sinalização de uma “pressão” de governadores norte-americanos é importante. Apesar de o suco de laranja e a aviação terem ficado isentas, o governo de São Paulo ainda tem preocupação com o setor de máquinas, de carne e café. Em uma publicação nas redes sociais sobre o encontro, Tarcísio escreveu que os dois “tiveram a oportunidade de debater o cenário atual das relações entre Brasil e Estados Unidos e destacar a importância da diplomacia e do diálogo internacional”.

Canadá

Nesta quarta-feira (27), O governador participa de uma reunião com o Ministro do Comércio Internacional do Canadá, Maninder Sidhu. A princípio, a reunião não tem relação direta com a tarifaço – e sim com uma comitiva do país visitando o Bandeirantes. Outros secretários, de pastas diversas, como Infraestrutura, Meio Ambiente e Logística, também estarão. Mesmo assim, o encontro é uma oportunidade para tratar da abertura de mercados.

