Mirando 2026, SP foca em transferência de votos de Tarcísio

Membros do governo estadual tem analisado o fator 'continuidade' em pesquisas para pensar nome substituto caso Tarcísio concorra ao Planalto

Pablo Jacob/Governo do Estado de SP Na terça-feira, pesquisa Real Time Big Data divulgou Tarcísio liderando em todos os cenários de reeleição



Os principais nomes do Palácio dos Bandeirantes tem se dedicado, nos últimos dias, a analisar um cenário específico nas pesquisas de intenção de voto: a continuidade. O objetivo é entender qual seria o grau da transferência de votos do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para outro nome, caso ele dispute a corrida nacional.

Na terça-feira, por exemplo, pesquisa Real Time Big Data divulgou Tarcísio liderando em todos os cenários de reeleição. Mas a análise que importa mesmo para os membros da gestão estadual era outra. “Em relação ao perfil do próximo governador de São Paulo, você acredita que deveria”: 20% disseram dar continuidade absoluta a tudo do mesmo modo que está sendo feito; 47% responderam manter as mesmas coisas, mas buscar melhorias; 20% mudar a maioria das coisas; 10% mudar tudo; 3% não souberam ou não responderam.

Na prática, para aliados de Tarcísio, isso quer dizer que 67% do eleitorado do estado de São Paulo gostaria de continuidade da gestão atual, enquanto 30% não. “É esse dado, que ninguém vê, que nos interessa”, disse um membro do alto escalão do Bandeirantes sob reserva.

A avaliação da continuidade vai impactar diretamente no comportamento da gestão. O entendimento é que o nome escolhido para disputar o governo do Estado em um cenário sem Tarcísio seja exatamente a imagem do seguimento da mesma gestão. As falas precisam estar alinhadas, assim como as política e decisões de secretariado.

Além disso, a importância de que o escolhido esteja cada vez mais perto e ao lado de Tarcísio se fortalece. O entendimento é que a pessoa que for disputar a vaga precisa estar no palanque do governador para que as aparições conjuntas fortaleçam o nome.

Ramuth se movimenta

Esse é mais um fator que tem impulsionado o atual vice, Felício Ramuth, como principal possibilidade de cabeça de chapa. Como mostrou a coluna, ele já foi avisado e tem se movimentado como principal aposta. Ramuth já tem aparecido cada vez mais em agendas separadamente. Ele também deve aumentar a presença nas redes sociais e sair um pouco do perfil discreto, com falas pontuais sobre temas importantes.

A favor dele, também há outro fator: historicamente, vices-governadores em São Paulo, quando apoiados pelo então governador, vencem em mais da metade das vezes o pleito no Estado. Tudo isso está no cálculo.

