Tarcísio é favorito à reeleição em São Paulo, diz pesquisa 

O levantamento do Instituto Real Time Big Data também mostra um cenário de indefinição, com 81% dos eleitores paulistas ainda sem decisão sobre o voto para o governo do estado em 2026

Paulo Guereta / Governo do Estado de SP Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas



De acordo com a pesquisa do Instituto Real Time Big Data, Tarcísio de Freitas (Republicanos) aparece na frente entre os eleitores que já definiram o voto com 19% das intenções de voto para se reeleger ao governo de São Paulo. O levantamento divulgado nesta terça-feira (2) também revela que 81% dos paulistas ainda não escolheram um candidato, o que mantém a disputa totalmente aberta.

Em relação aos demais possíveis concorrentes, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), tem 2%, enquanto o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e o deputado federal Guilherme Boulos (Psol) registram 1% cada. Outros nomes somam 2%.

A pesquisa realizou 1.500 entrevistas entre os dias 29 de novembro e 1º de dezembro de 2025, com margem de erro de ±3 pontos percentuais e índice de confiança de 95%.

Cenário para o Senado em São Paulo

A pesquisa também mediu as intenções de voto para as duas vagas ao Senado que estarão em disputa em 2026. O levantamento mostra um cenário fragmentado e competitivo, com vantagem inicial para nomes já conhecidos do eleitorado paulista.

Segundo o instituto, Fernando Haddad (PT) lidera com 19%, seguido de perto por Capitão Derrite (PP), que aparece com 18%. Na sequência, figuram Marina Silva (Rede), com 12%, e Coronel Mello Araújo (PL) e Ricardo Salles (Novo), ambos com 11%.

Outros pré-candidatos aparecem na pesquisa com números menores: Paulo Serra (PSDB) tem 7%, Paulinho da Força (Solidariedade) soma 4%, enquanto Baleia Rossi (MDB) aparece com 3%. Acácio Miranda (Missão) e Robson Tuma (Republicanos) registram 2% cada.

Eleitores que pretendem votar nulo ou branco somam 5%, enquanto 6% não souberam ou não responderam.