Tarcísio não deseja candidatura e sofre ataques do ‘próprio time’, diz aliado

Segundo fonte extraoficial, o governador de São Paulo vem sendo atacado ‘como se a candidatura fosse um desejo dele, o que, de fato, não é’

Marcelo Camargo/Agência Brasil Recentemente, os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro vieram a público desmentir um suposto aval à candidatura de Tarcísio para a Presidência em 2026



Aliados do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tem defendido que ele “tire o pé do acelerador” no que diz respeito a corrida eleitoral de 2026. Para uma pessoa próxima, Tarcísio vem sendo atacado “como se a candidatura fosse um desejo dele, o que de fato não é”. A leitura é que os discursos, inclusive internos, estão prejudicando o governador. “Se a direita e centro-direita quiserem ele [Tarcísio] como candidato, deverão primeiro fazer a ‘lição de casa’ de ter um discurso unificado. Infelizmente o cenário agora está disperso, ele está sofrendo “ataques” do próprio time”, explica.

Recentemente, os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro vieram a público desmentir um suposto aval à candidatura de Tarcísio para a Presidência em 2026. Além disso, o chefe do Executivo paulista também foi criticado pela família pela atuação durante o tarifaço de Donald Trump. Por outro lado, chegou a ser visto com alguma desconfiança pelo próprio centrão e da ala mais moderada quando endureceu o discurso contra ministros do Supremo Tribunal Federal.

Internamente, o governador tem dito a aliados que gostaria de permanecer mais um ano em São Paulo para entregar projetos que ainda estão em andamento. Apesar disso, ele entende que uma possível candidatura à Presidência pode ser uma “missão” e que, se for chamado, não deve negar. Mesmo assim, até que algo seja realmente definido, o governador seguirá o plano de se colocar como candidato a reeleição ao Palácio dos Bandeirantes.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.