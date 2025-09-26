‘Se Bolsonaro não apoiar Tarcísio, é quase certo que o Centrão inteiro vá com Ratinho’, diz líder do grupo

Declaração acontece em meio às negativas da família Bolsonaro e às vésperas do encontro do governador de SP com o ex-presidente, marcado para a próxima segunda-feira (29)

O Centrão está cada vez mais próximo do governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), como possível candidato apoiado para o Palácio do Planalto em 2026. De acordo com um líder importante do grupo, “se [o ex-preside Jair] Bolsonaro não apoiar Tarcísio [de Freitas, governador de São Paulo], é quase certo que o centrão inteiro vá com Ratinho”. A fala acontece em meio a negativas da família Bolsonaro e às vésperas de uma visita Tarcísio de Freitas ao ex-presidente na próxima segunda-feira (29). Para o líder, se o ex-presidente Jair Bolsonaro indicar outra pessoa, especialmente alguém da própria família – caso do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que vem se colocando na disputa, por exemplo, ou da ex-primeira dama Michelle Bolsonaro -, “muito provavelmente” o centrão e a direita vão se separar na corrida eleitoral do ano que vem.

A leitura é que Ratinho, além de fazer parte de um partido forte – de Gilberto Kassab – tem boa avaliação em pesquisas, e que teria “muito” mais força que outros nomes da direita, como Ronaldo Caiado (União Brasil) ou Romeu Zema (NOVO). “Ratinho tem menos perspectiva de vitória, mas é menos rejeitado também do que Tarcísio. Tem alguma vantagem com as mulheres. Mas é fortíssimo”, explica o líder do centrão.

O movimento tem se intensificado nos últimos dias. No domingo (21), em São Paulo, um jantar realizado na casa de Kassab celebrou Ratinho Jr. como pré-candidato à Presidência. Kassab, que é secretário de Governo e Relações Institucionais de Tarcísio, já chegou a declarar que se o governador de São Paulo disputasse, o PSD abriria mão de um candidato próprio – mas o movimento na direção contrária tem ganhado força nos últimos tempos. Na terça (23), em evento na Associação Comercial de São Paulo, ao ser questionado sobre a candidatura à Presidência da República, em 2026, Ratinho disse que a decisão será feita no próximo ano, dentro do partido. O PSD também tem como pré-candidato Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul.

