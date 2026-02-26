Tarcísio reúne comandantes da PM após denúncias de falta de itens básicos

Encontro acontece após coronéis buscarem deputados pedindo dinheiro para coletes, fardamentos e coturnos

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), recebe nesta quinta-feira (26) todos os comandantes da Polícia Militar do Estado de São Paulo no Palácio dos Bandeirantes



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), recebe nesta quinta-feira (26) todos os comandantes da Polícia Militar do Estado de São Paulo no Palácio dos Bandeirantes. O encontro, com 63 coronéis e representantes da PM dos 645 municípios, acontece uma semana depois de a coluna revelar que os oficiais bateram à porta de gabinetes de deputados na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) pedindo dinheiro para suprir necessidades básicas da corporação, como coletes, fardamento e coturnos.

A expectativa é que os comandantes apresentem o cenário da atual situação da PM e proponham melhorias, elencando as principais necessidades e gargalos. Às 14h, a mediação será feita pelo secretário-executivo da Segurança Pública, Henguel Ricardo Pereira, em conjunto com o comandante-geral da PM, José Augusto Coutinho.

Desde a denúncia da Jovem Pan, Henguel tem recebido os coronéis justamente para mapear os pedidos e demandas. Uma lista está sendo preparada, inclusive, para que a Secretaria de Segurança Pública (SSP) consiga elencar as prioridades. A ideia é também ter uma organização do que vai extrapolar o orçamento e pode ser solicitado por emenda parlamentar aos deputados parceiros que tiverem interesse. O documento será apresentado ao governador.

Já na reunião, a categoria deve receber uma sinalização de melhorias. Um novo projeto de fluxo e projeção de carreira deve ser apresentado, por exemplo – o que inclui não só a PM, mas a Polícia Civil, que também tem demandado da gestão estadual. Além disso, a gestão Tarcísio vai mostrar o cronograma de entregas que já estava previsto para 2026, incluindo mais de 120 mil novos fardamentos, um dos suprimentos mais básicos sendo pedidos. Além disso, já estavam preparadas as entregas de mais de 500 viaturas às frotas, entre pick-ups, motos e SUVs, entregas que também devem ser reforçadas no encontro. O Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo e a Polícia Civil do Estado de São Paulo também receberão novos veículos.

