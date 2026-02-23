Valdemar, Tarcisio e Flávio devem fazer primeira foto conjunta em evento de André do Prado

Presidente da Alesp, André do Prado (PL) tem despontado como possível vice de Tarcísio à reeleição

Reprodução via X Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e senador Flávio Bolsonaro



O senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à Presidência, deve fazer a primeira aparição pública ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), na próxima sexta-feira (27). Os dois participarão de um evento promovido pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL), que também contará com a presença do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto.

Com isso, André do Prado, que disputa a possibilidade de vice na chapa de Tarcísio à reeleição, vai juntar os quatro pela primeira vez em clima de pré-campanha. A foto conjunta deve ser importante para reforçar o pedido do PL pela vaga – recentemente, como antecipado com exclusividade pela coluna, a disputa foi acirrada com uma lista em apoio a do Prado que circula pela Casa, além da pressão de Valdemar.

O PL argumenta que tem a maior bancada da Casa, que ajudou em todos os projetos do governador – internamente, no entanto, Tarcísio tem resistido, e dito que o partido já está contemplado na chapa nacional, com Flávio.

Até o momento, todos – Tarcísio, Valdemar e Flávio – confirmaram presença no evento, segundo assessoria.

O fato é que o evento, marcado para acontecer às 10h, será realizado após um café da manhã conjunto na ala residencial do Palácio dos Bandeirantes, em que Tarcísio e Flávio vão acertar os detalhes da pré-campanha. A ideia, até então, era de um encontro mais reservado, mas a confirmação de todos na cerimônia da Alesp fará com que a foto aconteça – algo muito esperado por Flávio e bolsonaristas de modo geral, que vinham achando o apoio de Tarcísio muito tímido até agora.

Na Alesp, o grupo se reunirá para uma sessão solene que vai conceder um Colar de Honra ao Mérito Legislativo a Valdemar Costa Neto. A iniciativa é de André do Prado.

Segundo a assessoria do presidente da Casa, “a cerimônia tem como objetivo reconhecer a trajetória política e os serviços prestados à vida pública por Valdemar Costa Neto, que foi deputado federal por seis mandatos e é atualmente presidente nacional do Partido Liberal (PL), legenda que se consolidou como o maior partido político do Brasil.”

Felício Ramuth

O atual vice, Felício Ramuth (PSD), no entanto, tem sido citado como o favorito do governador para permanecer no posto. Ele enfrenta, no entanto, dificuldades com o próprio líder do partido, Gilberto Kassab, que também quer a vaga. Até o fim de março, reuniões entre os três devem definir o futuro do partido e de Ramuth, que vem sendo cortejado pelo MDB.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.