Tarifaço: Reunião com Alckmin e governadores é marcada para quarta-feira

Ibaneis Rocha, gestor do Distrito Federal, foi quem articulou o encontro e convidou o vice-presidente da República, que também chefia o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços

Cadu Gomes/VPR Geraldo Alckmin se enconterará com Ibaneis Rocha e outros governadores na sede da Vice-Presidência, nesta quarta-feira (30)



O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, confirmou para esta quarta-feira (30), em Brasília, uma reunião com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e outros chefes do Executivo do país. Em mensagem à coluna, ele disse que o encontro ficou para às 9h, na sede da Vice-Presidência.

Nesta segunda-feira (28), Ibaneis já tinha articulado a reunião. Foi ele quem convidou Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), para participar do Fórum de Governadores e tratar da tarifa de 50% que será imposta pelos EUA a produtos brasileiros a partir da próxima sexta-feira (1º).

Alckmin foi denominado pelo presidente Lula como a pessoa responsável por dar andamento às negociações com os norte-americanos.

