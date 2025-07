Alckmin negocia com EUA para reverter tarifa e responde críticas de montadoras

Vice-presidente confirma diálogo em andamento com autoridades norte-americanas e detalha política de incentivos para veículos elétricos produzidos no Brasil

Cadu Gomes/VPR Alckmin afirma que as conversas com os EUA foram iniciadas em março, com o envio de uma carta confidencial ao governo americano



O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou que o Brasil segue em diálogo com os Estados Unidos para tentar reverter a tarifa de 50% imposta sobre produtos brasileiros. Segundo ele, as conversas foram iniciadas em março, com o envio de uma carta confidencial ao governo americano, e ainda aguardam uma resposta oficial.

Alckmin participou recentemente de uma videoconferência com o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, e o embaixador Jamieson Greer. A reunião resultou na criação de um grupo de trabalho bilateral. “Estamos conversando, estamos dialogando”, afirmou o vice-presidente.

Durante uma coletiva de imprensa, Alckmin também respondeu às preocupações de montadoras sobre incentivos destinados a empresas chinesas. Ele destacou que o governo adotou uma política de aumento gradual das tarifas de importação para veículos elétricos e híbridos, que chegarão a 35% em 2026. A medida tem como objetivo incentivar a instalação de fábricas no território nacional. A proposta em análise prevê a manutenção do aumento das tarifas de importação, com a criação de cotas temporárias que diminuem anualmente até que as alíquotas se igualem às dos veículos a combustão.

Duas demandas estão sendo avaliadas pelo governo: uma da Anfavea, que solicita a antecipação da alíquota cheia para 2026, e outra da BYD, que pede a redução tarifária para veículos semimontados. A proposta do governo é conceder cotas maiores até julho de 2026. A discussão será realizada no âmbito do Comitê-Executivo de Gestão (Gecex) e da Câmara de Comércio Exterior (Camex), com a participação de dez ministérios.