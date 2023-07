A felicidade está nas pequenas coisas: minhas pequenas alegrias no meio do dia

Se prestarmos atenção, veremos que, vira e mexe, nos deparamos com momentinhos que nos deixam felizes

Reprodução/Freepik/Fotos gratuitas Mulher sorri enquanto ouve música no sofá



Há quem diga que ser feliz é uma utopia. Eu, que já tive algumas depressões, não chego a discordar. Mas, eventualmente, pequenos momentos felizes acontecem na vida da gente. Mesmo que com mais ou menos frequência. Mesmo que com maior ou menor intensidade. Aqui vão algumas das minhas pequenas alegrias. Anote as suas. Duvido que não vá te arrancar um sorrisinho. Tomar sorvete com colher de chá. Andar de pantufa. Lista de tarefas toda riscada no final do dia. Desktop arrumadinho. Massagem nos pés. Massagem na cabeça. Massagem. Cinema no meio da semana. Pipoca doce crocante depois de três murchas. Pacote com metade das jujubas vermelhas. A sorte da água de coco estar doce. A sorte dela estar gelada, no verão, no Rio de Janeiro. Casquinha mista do Mc no meio da tarde. Cachorro limpinho e penteado. Abrir a porta do quarto e encontrar o filho estudando, sem ter pedido (mandado). Fazer um amigo novo como se fosse de infância. Cabelo escovado. Mão feita. Subir na balança e descobrir que perdeu uns quilinhos. Dançar sozinha arrumando a cozinha. Se emocionar vendo “The Voice Kids”. Acertar no presente. Ganhar flores num dia qualquer. O fim do treino da academia (tá pago!). Colo de mãe, mesmo com 40 anos. Escova de dentes nova. Cheiro de gasolina (dá licença, eu gosto). Completar a cartela da promoção do supermercado. Descobrir que a blusa que você amou está na liquidação. Terminar uma crônica e entregá-la antes do prazo.

