Elevador: os encontros e desencontros dos dias e hoje

Ela entra no prédio correndo e fala esbaforida para o porteiro: ‘Quarto andar, vou na Sônia, meu nome é Priscila’, enquanto atropela a cancela; ele segura a porta do elevador

Jason Dent/Unsplash Elevador pode ser o ponto de encontro casual entre uma pessoa que vai para o dentista e alguém que tem hora marcada na terapia



Ele, dez minutos adiantado pro dentista.

Ela, quinze minutos atrasada pra terapia.

Ele entra no elevador calmamente.

Ela entra no prédio correndo e fala esbaforida pro porteiro: “Quarto andar, vou na Sônia, meu nome é Priscila…”, enquanto atropela a cancela.

Ele segura o elevador.

Distraída, ela diz: “Oi” e dirige o dedo ao botão do número 4. Já está apertado, assim como o sexto.

Ela olha pra ele.

Ele: “Eu ouvi você falando”.

Ela: “Ah…”

Risinhos sem graça.

Ela viu os olhos dele. São azuis. Meu Deus, como são azuis. E que sorriso.

Ele: “Dentista?”

Ela: “Não. Terapia…”

Ela imediatamente se repreende baixinho: “Terapia?”.

Quarto andar.

Ela sai apressada: “Tchau, tchau”.

Ele, no mesmo lugar: “Até logo”.

Uma hora depois.

Ela espera o elevador. A porta se abre.

Sim, ele está lá. E mais um monte de gente.

Troca de olhares. Tão azuis, ela lembra.

Uma mulher com um neném no colo.

Juntos: “Como se chama?”.

Risinhos.

Nem escutam a resposta.

Saem juntos do elevador.

Ele pergunta: “E a terapia?”.

Ela, desprevenida, responde: “Ah, foi bem. E o dentista?”

Ele: “Uma merda”. Ri.

Ela se pune mais uma vez: “Claro…”

Eles saem do prédio.

Ele, apontando para a direita: “Seu carro está pra…?”

Ela: “Lá.”

Ele: “O meu também”.

Falsas caras de espanto: “Que coincidência”.

E saem caminhando em uma “noite quente, né?”, numa “rua tranquila essa, não?”.

“Onde você mora?”

“Uma travessa da Rebouças e você?”

“Perto do Pacaembu.”

“Gostoso lá.”

Ansiosa e sem saber o que dizer, ela chuta perguntando se ele tem um cigarro.

Ele: “Eu parei faz uma semana”.

Ela: “Então eu vou até ali comprar”.

Ele: “Te acompanho”.

Ela: “Não quer fumar?”.

Ele: “Não. Será? Ok, passe um pra cá”.

E chegaram ao carro dela. E não foi apenas um cigarro. Ale, Pri. 32, 24. Ela tinha aula, ele tinha que voltar pra trabalhar. Mas não seria todo dia, então ficaram por ali mesmo. Descobrindo e encobrindo o que interessava de suas vidas. E duas horas voaram. E, no final, trocaram telefones.

Ela: “E se der certo, hein?”.

Ele: “Vai ser uma boa história”.

Risos.

Ele ligou umas vezes. Ela não pôde. Ela ligou uma vez. Ele tava na praia. Nunca mais se viram.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.