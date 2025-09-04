Bolsonaro completa um mês em prisão domiciliar e anuncia endereço para cartas

O anúncio diz: ‘Envie sua carta para o presidente Bolsonaro’; conforme apurado pelo titular desta coluna, o endereço é a sede do Partido Liberal em Brasília

A equipe do ex-presidente Jair Bolsonaro anunciou hoje um endereço fiscal para receber cartas para Bolsonaro. O anúncio diz: “Envie sua carta para o presidente Bolsonaro”. Conforme apurado pelo titular desta coluna, o endereço é a sede do Partido Liberal em Brasília. Nesta quinta-feira (4), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) completa um mês de prisão domiciliar, na mesma semana em que enfrenta o início do julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) por suposta trama golpista.

A determinação da ordem de prisão domiciliar de Bolsonaro, em 4 de agosto, foi precedida pela obrigatoriedade de uso de tornozeleira e restrição dos horários para sair de casa, desde 18 de julho. Na próxima semana, o Supremo Tribunal Federal anunciará os votos dos ministros da primeira turma sobre o julgamento em andamento sobre o suposto plano de golpe.

