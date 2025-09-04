Jovem Pan > Opinião Jovem Pan > Comentaristas > Bruno Pinheiro > Bolsonaro completa um mês em prisão domiciliar e anuncia endereço para cartas

Bolsonaro completa um mês em prisão domiciliar e anuncia endereço para cartas

O anúncio diz: ‘Envie sua carta para o presidente Bolsonaro’; conforme apurado pelo titular desta coluna, o endereço é a sede do Partido Liberal em Brasília

  • Por Bruno Pinheiro
  • 04/09/2025 14h53
  • BlueSky
SCARLETT ROCHA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO BRASILIA, JAIR BOLSONARO A determinação da ordem de prisão domiciliar de Bolsonaro, em 4 de agosto, foi precedida pela obrigatoriedade de uso de tornozeleira

A equipe do ex-presidente Jair Bolsonaro anunciou hoje um endereço fiscal para receber cartas para Bolsonaro. O anúncio diz: “Envie sua carta para o presidente Bolsonaro”. Conforme apurado pelo titular desta coluna, o endereço é a sede do Partido Liberal em Brasília. Nesta quinta-feira (4), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) completa um mês de prisão domiciliar, na mesma semana em que enfrenta o início do julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) por suposta trama golpista.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

A determinação da ordem de prisão domiciliar de Bolsonaro, em 4 de agosto, foi precedida pela obrigatoriedade de uso de tornozeleira e restrição dos horários para sair de casa, desde 18 de julho. Na próxima semana, o Supremo Tribunal Federal anunciará os votos dos ministros da primeira turma sobre o julgamento em andamento sobre o suposto plano de golpe.

Leia também

'Abatidos, mas não destruídos', diz Michelle após defesa de Bolsonaro em julgamento

 

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >