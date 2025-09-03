‘Abatidos, mas não destruídos’, diz Michelle após defesa de Bolsonaro em julgamento

Manifestação da ex-primeira-dama em rede social ocorreu logo após os advogados do seu marido apresentarem a tese de defesa no julgamento que ocorre no STF

Divulgação/PL Michelle Bolsonaro se manifestou em sua conta no Instagram: "A fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus"



A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro utilizou suas redes sociais nesta quarta-feira (3) para compartilhar um louvor evangélico e um versículo que aborda a fé. A publicação ocorreu logo após os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresentarem a tese de defesa no julgamento que analisa um alegado plano de golpe.

Michelle optou por compartilhar a passagem bíblica de Romanos 10:17, que afirma: “A fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus”. O louvor que acompanhou a postagem também traz a mensagem “Abatidos, mas não destruídos”. Esta é a primeira manifestação pública de Michelle após a sustentação da defesa dos advogados de Bolsonaro.

O julgamento do ex-presidente e de seus aliados teve início na terça-feira (2). Jair Bolsonaro enfrenta acusações graves, incluindo tentativa de golpe de Estado, organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, além de dano qualificado pela violência e grave ameaça ao patrimônio da União.

