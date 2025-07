Bolsonaro está desolado como na derrota de 2022, dizem aliados

Segundo relatos, o ex-presidente está inquieto e abatido com as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal; proibição de usar redes sociais o deixou com muitas dúvidas

Wilton Junior/Estadão Conteúdo O ex-presidente Jair Bolsonaro deixa a garagem do PL após encontro com correligionários



Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro visitaram a sede do PL em Brasília nesta terça-feira (22) para prestar solidariedade. Fontes ouvidas por esta coluna revelaram que encontraram Bolsonaro na mesma situação do pós-eleição em 2022. Segundo relatos, o ex-presidente está inquieto e abatido com as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal. Ainda de acordo com informações, ele questionou parlamentares que o visitaram sobre o que ele teria feito de errado ou qual crime cometeu para sofrer tais consequências.

Ainda conforme apurou o titular desta coluna, Bolsonaro ainda está com dúvidas sobre a decisão que o impede de usar as redes sociais. “Situação muito complicada, estávamos lá, mas é difícil achar uma palavra neste momento”, disse um parlamentar.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), pode tomar uma decisão nesta quarta-feira (23) sobre as explicações apresentadas pela defesa do ex-presidente sobre o possível descumprimento de medidas cautelares. Desde a sexta-feira (18), Bolsonaro tem que cumprir uma série de determinações impostas pela Justiça, como o uso de tornozeleira eletrônica. Réu no julgamento do golpe de Estado, ele é investigado agora por tentar atrapalhar as investigações.

