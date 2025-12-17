CCJ da Câmara aprova PL que propõe inclusão de Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Escolar

Proposta altera a Lei do SUSP para criar estratégias específicas de prevenção a ataques em instituições de ensino; texto aguarda votação no plenário

Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Deputado federal Capitão Alden (PL-BA), autor da proposta que propõe inclusão de Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Escolar



A proposta aprovada nesta terça-feira (16) na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados é de autoria do deputado federal Capitão Alden (PL-BA) e teve a relatoria do deputado mineiro Nikolas Ferreira (PL-MT). O projeto busca incluir o Plano Nacional de Prevenção e Enfrentamento à Violência no Ambiente Escolar como um novo instrumento dentro da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social.

A Lei nº 13.675 foi considerada um marco na institucionalização da segurança pública no Brasil, estabelecendo o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) e a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS). Entretanto, a atual legislação, segundo os parlamentares, não contempla um plano específico para a prevenção de violências nas escolas, um aspecto que se tornou urgentemente necessário devido ao aumento de incidentes violentos.

Nos últimos 20 anos, o Brasil registrou 24 ataques violentos em escolas, resultando na morte de 28 estudantes, quatro professores e dois profissionais da educação, segundo uma pesquisa da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). O estudo aponta que a motivação para esses ataques frequentemente envolve raiva, vingança e a influência de grupos extremistas, especialmente nas redes sociais.

O projeto de lei destaca a necessidade de uma abordagem proativa para garantir a segurança em creches e escolas. O deputado Alden argumenta que a implementação de medidas eficazes é fundamental para evitar novas tragédias e proteger a comunidade escolar, que vive sob a sombra de um aumento significativo da violência.

Além disso, o texto enfatiza a necessidade de monitorar sinais de radicalização entre os jovens, que podem se sentir inspirados por casos de violência tanto no Brasil quanto no exterior. A proposta sugere que a inclusão do plano no sistema de segurança pública pode contribuir para a redução dessa violência, criando uma política de Estado robusta e eficaz.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Parlamentares ouvidos pelo titular da coluna revelam que a urgência de um plano nacional para enfrentar a violência escolar é evidente, e a proposta do deputado Alden pode ser um passo significativo em direção a um futuro mais seguro para os estudantes brasileiros. Com o texto pronto para ser votado em plenário, a decisão agora caberá ao presidente da Casa, deputado Hugo Motta (Republicanos).

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.