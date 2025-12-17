Jovem Pan > Opinião Jovem Pan > Comentaristas > Bruno Pinheiro > CCJ da Câmara aprova PL que propõe inclusão de Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Escolar

CCJ da Câmara aprova PL que propõe inclusão de Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Escolar

Proposta altera a Lei do SUSP para criar estratégias específicas de prevenção a ataques em instituições de ensino; texto aguarda votação no plenário

  • Por Bruno Pinheiro
  • 17/12/2025 07h54
  • BlueSky
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados O deputado Capitão Alden, do PL, no plenário da Câmara Deputado federal Capitão Alden (PL-BA), autor da proposta que propõe inclusão de Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Escolar

A proposta aprovada nesta terça-feira (16) na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados é de autoria do deputado federal Capitão Alden (PL-BA) e teve a relatoria do deputado mineiro Nikolas Ferreira (PL-MT). O projeto busca incluir o Plano Nacional de Prevenção e Enfrentamento à Violência no Ambiente Escolar como um novo instrumento dentro da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social.

A Lei nº 13.675 foi considerada um marco na institucionalização da segurança pública no Brasil, estabelecendo o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) e a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS). Entretanto, a atual legislação, segundo os parlamentares, não contempla um plano específico para a prevenção de violências nas escolas, um aspecto que se tornou urgentemente necessário devido ao aumento de incidentes violentos.

Nos últimos 20 anos, o Brasil registrou 24 ataques violentos em escolas, resultando na morte de 28 estudantes, quatro professores e dois profissionais da educação, segundo uma pesquisa da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). O estudo aponta que a motivação para esses ataques frequentemente envolve raiva, vingança e a influência de grupos extremistas, especialmente nas redes sociais.

O projeto de lei destaca a necessidade de uma abordagem proativa para garantir a segurança em creches e escolas. O deputado Alden argumenta que a implementação de medidas eficazes é fundamental para evitar novas tragédias e proteger a comunidade escolar, que vive sob a sombra de um aumento significativo da violência.

Além disso, o texto enfatiza a necessidade de monitorar sinais de radicalização entre os jovens, que podem se sentir inspirados por casos de violência tanto no Brasil quanto no exterior. A proposta sugere que a inclusão do plano no sistema de segurança pública pode contribuir para a redução dessa violência, criando uma política de Estado robusta e eficaz.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Parlamentares ouvidos pelo titular da coluna revelam que a urgência de um plano nacional para enfrentar a violência escolar é evidente, e a proposta do deputado Alden pode ser um passo significativo em direção a um futuro mais seguro para os estudantes brasileiros. Com o texto pronto para ser votado em plenário, a decisão agora caberá ao presidente da Casa, deputado Hugo Motta (Republicanos).

Leia também

Câmara aprova projeto que propõe restringir prisão domiciliar para acusados de alta periculosidade
Câmara aprova corte em benefícios fiscais e aumento de impostos para bets e fintechs

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >