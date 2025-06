Investigado pelo CNJ, advogado de Filipe Martins lança candidatura ao Senado

Em março deste ano, Sebastião Coelho foi detido após gritar no julgamento da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro; ele é investigado pelo CNJ por suspeita de incitação a atos golpistas

Zeca Ribeiro/Ag. CNJ Natural de Santana de Ipanema (AL), Coelho tem 69 anos e é desembargador aposentado



O desembargador aposentado Sebastião Coelho, advogado de Filipe Martins, ex-assessor de Jair Bolsonaro, também acusado de envolvimento na tentativa de golpe, anunciou nesta segunda-feira (9) que se filiará ao Partido Novo nesta terça-feira (10) e lançará sua candidatura ao Senado pelo Distrito Federal. O convite ao qual o titular desta coluna teve acesso anuncia que “o ato será dia 10 de junho, às 13h30, no gabinete do senador Eduardo Girão (Novo-CE), no Senado Federal.”

A filiação marca um novo passo na trajetória política de Sebastião Coelho, que confirmará sua pré-candidatura ao Senado Federal pelo Distrito Federal nas eleições de 2026,” diz trecho do convite. O convite ainda destaca a carreira do desembargador aposentado.“O advogado Sebastião Coelho tem se destacado por sua atuação firme em defesa de valores como a liberdade de expressão e a luta contra os abusos de poder.”

Em março deste ano, Sebastião Coelho foi detido por algumas horas após gritar no julgamento da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete por golpe de Estado, na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). Coelho é investigado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por suspeita de incitação a atos golpistas quando ainda exercia o cargo de desembargador.

Natural de Santana de Ipanema (AL), ele tem 69 anos e é desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ele deixou de exercer a magistratura em setembro de 2022.

