Com CPMI do INSS criada, Evair de Melo pode assumir relatoria

O presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (União-AP), anunciou a leitura oficial do pedido para a criação de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) destinada a apurar fraudes e desvios na Previdência Social. Este ato formal representa um passo significativo no processo, indicando que a CPMI está, de fato, em vias de ser estabelecida. Contudo, a criação oficial do colegiado aguarda a publicação do requerimento no “Diário do Congresso Nacional”, um trâmite burocrático que deve ser realizado nos próximos dias.

Com a publicação, Alcolumbre dará início ao período em que as lideranças partidárias poderão indicar representantes para integrar a comissão de inquérito. O líder do PSD no Senado, Omar Aziz (AM), aparece como um dos principais nomes para a presidência da CPMI, que se dedicará a investigar um esquema de fraudes envolvendo pensões e aposentadorias de segurados do INSS. Fontes ouvidas por esta coluna revelam que o vice-líder da oposição, deputado Evair de Melo (PP-ES), também é cogitado para assumir a relatoria, com o apoio do líder da oposição, deputado Coronel Zucco (PL-RS). Evair, que já presidiu a comissão de agricultura da Câmara dos Deputados, destacou-se nos últimos dias por sua postura firme em relação às entidades investigadas pela Polícia Federal na questão do INSS.

Uma das principais defensoras da CPMI, a senadora Damares Alves (Republicanos-DF), revelou em entrevista à TV Senado, que os trabalhos da comissão só devem ser efetivamente iniciados após o recesso parlamentar, que ocorrerá entre 18 e 31 de julho. “Não compensa para a gente começar antes do recesso”, afirmou a ex-ministra do governo Bolsonaro. “Se a gente começar antes do recesso, (no dia 17 de julho) a gente para (os trabalhos da CPMI), mas o prazo não para. O prazo continua. Nós vamos perder prazo na CPMI. Vamos perder dias em recesso”, completou Damares.

