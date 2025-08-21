‘Destempero de algumas lideranças políticas é muito ruim’, diz Mauro Mendes

Governador de Mato Grosso comentou os áudios encontrados no celular de Jair Bolsonaro, que mostraram comentários ácidos de Silas Malafaia e Eduardo Bolsonaro

O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (União-MT), criticou nesta quinta-feira (21) os áudios divulgados pela Polícia Federal envolvendo Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Silas Malafaia. O pastor chamou o deputado federal Eduardo de “babaca” e ameaçou “arrebentar” ele em um vídeo. As declarações foram feitas em um áudio enviado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), pai do parlamentar, em discussão sobre as tarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos contra o Brasil.

Mauro Mendes (UB) criticou o destempero de algumas lideranças políticas. “O destempero de algumas lideranças políticas, que se dizem lideranças, é muito ruim. Isso não contribui. Com a sociedade, a polarização está sendo muito ruim. Eu estou de saco cheio, com o perdão da palavra, dessa polarização. É uma discussão inútil que, no final do dia, não coloca comida na mesa, não melhora as estradas, não melhora a saúde”, disse Mendes.

Os áudios foram encontrados pela Polícia Federal (PF) no celular de Bolsonaro e enviados nesta quarta-feira (20) ao Supremo Tribunal Federal (STF), junto com o relatório no qual o ex-presidente e seu filho foram indiciados por coação no curso do processo e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. No mesmo áudio, Malafaia elogia outro filho de Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), por vincular a discussão sobre as tarifas à anistia a investigados por atos antidemocráticos. “Dá parabéns ao Flávio, pô. Falou certo na GloboNews: ‘Eu não sou a favor da taxação, não, mas tem que sentar para conversar sobre anistia’. A carta do Trump é para você [Jair Bolsonaro].”

Mauro Mendes disse ainda nesta quinta-feira, em entrevista coletiva, que vê virtudes em ambos os lados e que é preciso discutir soluções para o Brasil. “Tem virtude na direita, tem virtude na esquerda, e tem muita gente que não presta na direita, na esquerda e no centro. Então, nós temos que fazer uma discussão sobre os problemas do Brasil e as soluções que nós queremos. E esse tipo de ataque não é bem-vindo e não conspira para nenhuma solução”, concluiu.

O governador de Mato Grosso tem participado de jantares ao lado de pelo menos outros dez governadores para discutirem o futuro do Brasil e as eleições de 2026. Mauro Mendes e Tarcísio de Freitas (Republicanos) se reuniram em pelo menos duas oportunidades nas últimas semanas em Brasília.

